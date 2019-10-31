校长陪餐，不只是陪吃饭

近年来，校园食品安全事故不时发生，“舌尖上的校园安全”时刻牵动着亿万家长的心。近日，教育部通报了校园食品安全整治工作的最新进展：全国中小学，包括幼儿园，建有食堂的一共38万所，到10月14日已经有31.86万所达到了“明厨亮灶”，覆盖率达84%；下一步，将重点督促各地落实校长、园长陪餐制以及推进“明厨亮灶”，对出现的问题严肃查处。

为校园食品安全多加一道安全阀的陪餐，可不仅仅是陪学生吃饭那么简单。首先，细节要抓好。例如，陪餐者，无论是校长、园长、老师，还是家长，都必须办健康证，并在学校食堂醒目位置进行公示。

其二，要无微不至地关爱学生。例如，从2005年建校以来一直实行班主任陪餐制的河南省郑州市宇华实验小学，班主任在陪餐时除了要确认饭菜是否打够量，更要监督孩子好好吃饭，及时调整孩子过敏的菜品。而且，陪餐也是了解学生、增进师生感情的绝佳机会。

更重要的是，陪餐不能流于形式。让校长、园长陪餐，是希望通过与学生共同进餐的方式激发学校管理者的责任意识，让他们在与学生共担风险的过程中及时发现问题，自觉地对食堂的环境卫生、食材配送与储存、出品质量等各方面加强监督。而让家长参与进来，亦是在强化这种监督。如果仅仅停留在陪吃饭上，并没有发挥监督的作用，也不能对问题及时改进，那么陪餐就毫无意义。在这一点上，北京一些学校的做法值得借鉴。例如北京舞蹈学院附属中学丰台实验小学，每年中午11时校长会准时出现在后厨，检查食堂餐的准备情况、冰箱冷藏的温度达不达标、饮料是不是在保质期内等，陪餐后还需填写“陪餐记录表”。再例如门头沟区新桥路中学，成立由家长代表、教师代表、学生餐负责人、校医以及当地领导干部共同组成的“膳食委员会”，加入陪餐队伍，同校领导一并先行试餐，观察孩子们用餐时的反应，并收集意见反馈。

当然，陪餐只是校园食品安全的一个环节。我们亟须建立并执行好校园食品安全保障的长效治理机制，构建覆盖校园食品安全每一个环节的监督闭环，并且在每一个环节上实行“精细化管理”，力求在细节上不断完善。唯有如此，才能让“未来的主人翁”们吃得安心。