4个妙招教你科学减盐，让你不再“盐”多必失!
刘云飞
盐是我们生活中不可缺少的一种调味品，除了正常的饭菜中含有盐之外，许多零食、小吃、酱料中也有大量的盐分。所以，人们很容易就会出现盐分摄入量超标的问题。因此，在日常饮食中，我们应该要学会减盐。那么，该如何科学减盐呢？正常人每天应该摄入多少盐分？
很多人会觉得盐只是食材中必不可少的一种调味品，然而，它对于健康的影响不容小觑。事实上，高盐不仅会导致高血压，还不利于保持好身材和好皮肤。食物口味重了，人的胃口就会变大，从而导致体重增加。其次，食用过多的盐会促进尿钙排出，体内的钙过多流失后，会导致弯腰驼背、肌肉僵硬，身材也会走形。
那么，正常人每天应该摄入多少盐分呢？在今年的全民健康生活方式宣传月活动中，减盐宣传周曾提出：健康成年人每天摄入的食盐量不要超过5克。科学减盐要认清高钠食品类别，如即食海产食物、各种腌渍食物、各种熟肉熟鱼制品、各种咸味零食、鲜味调味品、各种汤料和调味酱等。
在日常烹饪过程中，还需注意以下事项：
1、使用限盐勺
限盐勺使用方法为：限盐勺的容量以平勺为标准，目前市面上常见的有1克和2克这两种规格，一个三口之家只需使用2克盐勺做饭即可。一日三餐平均下来，每顿饭只需要两勺半的盐就足够。
2、少用高盐调味品
如果菜肴中加入了酱油或酱料，则应适当减少盐的添加。此外，可以选择低盐酱油和酱料以减少盐的摄入。
3、出锅前放盐
出锅前再放盐可以让人很容易感受到菜表面的咸味，从而减少盐的使用量。凉拌菜可吃前再放盐。
4、使用天然香料佐料
炒菜时少放盐，可使用葱、姜、蒜、辣椒、花椒等天然香料为食物提味，以弥补咸味的不足。
本文由解放军第三七一医院消化内科副主任医师武新胜进行科学性把关。
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