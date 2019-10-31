我在父母眼里是个长不大的孩子

大事小情都要过问、经常被要求“报备”行踪、必须按照父母说的做……一些年轻人抱怨，成年后，父母对自己的管束依然非常多，自己被迫成了“妈宝”。你的父母对你的管束多吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1875名成年人进行的一项调查显示，72.4%的受访者表示父母对自己管束多，其中12.1%的受访者表示父母的管束很多，依然和小时候一样什么都管。成年后面对父母的管束，66.3%的受访者会感觉有负担。70.6%的受访者认为父母过多插手子女的家庭事务，两代人会产生矛盾。

成年后面对父母的管束，66.3%受访者会感觉有负担

肖蔷（化名）是山西省某事业单位的员工，大学毕业后回到老家工作，与父母住在一起。“我在妈妈眼里是个长不大的孩子，她要求我晚上一定要在10点之前回家，晚了的话，她会一直打电话催促。朋友们也都知道我必须晚上10点前回家，有时因为我的关系，聚会早早就散了”。

“在生活的方方面面，我都被父母照顾得无微不至。但是我现在自理能力很差，一些在大多数人看来很容易的家务活，我都做不好。”肖蔷说。

调查中，72.4%的受访者表示父母对自己管束多，其中12.1%的受访者表示父母对自己管束很多，依然跟小时候一样什么都管。仅10.4%的受访者表示父母一般不太管，17.1%的受访者表示不好说。

凌伶（化名）在杭州从事情感咨询工作，她认为，现在很多父母对孩子不愿意放手，孩子也不愿意独立，导致亲子之间没有边界，孩子也喜欢依赖父母。

调查显示，受访者被父母管束最多的方面是日常生活习惯（52.5%），其次是作息时间（43.9%）。其他还有：工作规划（37.6%）、婚恋（32.3%）、消费习惯（28.2%）、兴趣爱好（24.0%）、饮食习惯（23.0%）以及交友（20.3%）等。

“比如，很多人考大学的时候已经成年，但有的人会被父母要求必须读某专业，不管喜不喜欢。”凌伶回忆说，她遇到过一个这样的大学生，读了父母挑选的、自己不喜欢的专业，最后撑不下去，想退学或转系。

“我通常会直接把想法告诉父母，直接对父母提意见。”在北京某互联网公司工作的李晶（化名）觉得，在亲情、爱情和友情等感情中，最关键的都是沟通。“沟通能让我们了解彼此的想法，沟通的基础是平等。我们要尊敬父母，但是沟通中，我们和父母是平等的”。

调查显示，成年后面对父母的管束，仅30.7%的受访者会感受到满满的爱。66.3%的受访者会感觉有负担，其中，61.4%的受访者有时会为此烦恼，4.9%的受访者坦言会因此经常处于崩溃的边缘。

凌伶指出，有的家长认为自己永远是正确的，会要求孩子按照自己的方法来学习、工作、生活。这对孩子的成长是一种伤害。“父母从自己的认知出发，去干涉孩子各个方面，有时候不一定对。尤其孩子大了之后面临的问题，家长往往并不能全部理解，干涉过多会导致孩子缺乏独立性”。

69.1%受访成年人认为父母要给子女独立空间

调查显示，仅16.1%的受访者认为，父母应该严格管束成年子女，因为子女再大也是他们的孩子；69.1%的受访者认为可以适当管束，要给子女保留独立的空间；12.3%的受访者认为不应该管束，要完全放手；2.5%的受访者表示不好说。

“父母给予我们生命，我们要尊重父母，但是我们有自己的独立人格。要在平等的基础上和父母沟通。”李晶认为，父母子女间应该亲密，家庭应该有凝聚力，但家庭成员之间也要有边界。“因为有血缘关系和情感纽带，我的世界和父母的世界是相交的，但不是完全重合的，我有自己独立的空间”。

对于父母严格管束成年子女，70.6%的受访者认为这会导致父母过多插手子女的家庭事务，两代人产生矛盾；64.5%的人觉得会影响子女独立人格的形成；45.2%的人觉得子女会因此成为事事依赖父母的“妈宝”；35.6%的受访者担心父母过多操心成年子女，自己的晚年生活品质会受到影响。仅6.0%的受访者认为这样能使父母和子女之间更亲密。

很多父母喜欢用“为你好”这句话，来要求孩子接受自己的意见和建议。凌伶认为这是不合理的，“这个词有个甜蜜的外壳，这种‘好’可能让子女没办法拒绝，但会造成压力。很多父母收不住自己的爱，在生活各个方面都要帮孩子、管孩子，有时可能并不是孩子真的需要，是父母自己需要”。

“毕业后和父母一起生活，我觉得自己几乎没有什么成长，缺乏主见，过于关注他们的看法，做事畏首畏尾。”肖蔷说。

成年人与父母之间应该怎样相处？调查中，64.3%的受访者认为子女要尊重父母，耐心听取父母建议，60.2%的人觉得父母、子女要多主动坦诚交流，52.0%的人建议给彼此独立空间，自己的事情自己做决定，41.4%的人建议多陪伴彼此，增强感情，25.8%的人认为子女要孝敬关爱父母，20.5%的人觉得父母要多给予子女理解和支持。

“我能意识到我跟父母之间存在的问题，但是不知道该怎么解决。”肖蔷认为，现在“妈宝男”“妈宝女”等网络热词的出现，说明一直被父母呵护而长不大的成年人，在为人处事方面容易有问题，“一个成年人必须拥有自己独立的思想、人格和处事方式。我希望妈妈有她自己的生活，多关心自己一些，不要把所有注意力都放在我身上”。

李晶说，她以后和自己的孩子相处时，也会注意给孩子留出独立思考和成长的空间。“父母可以为孩子做一些安排，给孩子指导和建议，但是孩子成年后，就应该让他们自己去体验和历练”。

受访者中，00后占1.1%，90后占38.1%，80后占45.8%，70后占11.6%。生活在一线城市的占29.5%，二线城市的占49.8%，三四线城市的占19.0%，城镇的占1.3%，乡村的占0.4%。(记者 王品芝 实习生 陈倩盼)