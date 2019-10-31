全国学校食堂84%“明厨亮灶”

教育部举行新闻发布会，介绍推进校园食品安全专项整治工作进展情况。会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在介绍当前校园食品安全专项整治工作进展与下一步专项整治重点任务时表示，要将食品安全与营养健康知识纳入健康教育教学内容，作为“师生健康中国健康”主题健康教育活动重要内容，提高学生的食品安全意识和防范能力。

今年9月份，教育部等四部门曾联合开展专项整治食品安全问题联合行动，积极推进学校食堂“明厨亮灶”。据悉，目前我国各级各类学校、幼儿园共计51万余所，设有食堂的学校38万户，约占全国学校总数的74.51%。截至2019年10月14日，全国学校食堂“明厨亮灶”数量达到31.86万户，覆盖率占有食堂学校数的84%，直辖市、省会城市和计划单列市学校食堂“明厨亮灶”数为5.28万户，覆盖率占有学校食堂数的91%。

据王登峰介绍，截至10月14日，共检查校园周边食品经营者63.1万户次，约谈了2.7万户次，立案查处2667起，对1.14万户提出了警告，取缔了496户无证经营者，撤换食品原料供货商2352个，更换供餐单位536个。

据了解，下一步，教育部将联合市场监管总局等部门开展整治食品安全问题督导检查，落实校园食品安全专项整治任务，严肃查处不履行学校食品安全管理责任、不落实学校食品安全措施、引发食品安全事件或食物中毒等事件的学校和单位，依法依规追究相关部门和人员责任。