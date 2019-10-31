山西读者李女士问：市面上糖心苹果卖得很火，号称特别脆甜，有人说这是一种病导致的。想问问专家，真是这样吗？吃了对身体有啥影响？

中科院植物所植物学博士史军答：苹果产生“糖心”现象，主要是因为“水心病”。“水心病”是果树的一种生理性病害，会导致苹果中糖分堆积，缩短苹果的保质期，并使其在贮藏后期容易发生内部褐变或腐败。因此，糖心苹果应尽快食用。糖心苹果营养价值跟其他苹果没有太大差别，对人体也没有害处。

需要说明的是，“糖心”苹果并不一定比其他苹果脆甜。苹果脆度不同，主要是品种不同，细胞间黏连性下降程度和速率不同造成的。一般而言，经过深秋时节冷热温差和寒露侵袭的苹果，以及有金黄色果面和红色竖条纹的更脆甜。