多吃坚果少吃肉可以减肥
美国哈佛大学科研团队通过一项大规模的长期观察性研究发现，每天用少量坚果代替高脂、高糖、高热量的食物，就可以起到良好的减肥瘦身效果。
研究人员从“美国卫生专业人员随访研究”等项目中选取了5.2万名40~75岁之间的男性、12.2万名35~55岁之间的中年女性，以及11.7万名24~44岁之间的中青年女性参试者，收集了他们的体重、饮食习惯和体育活动量等方面信息。在20多年的随访期内，三组人平均每年增长体重0.32公斤。对比分析结果显示，每天半份坚果（约14克）代替加工肉食、精制谷物或甜点，能使体重的自然增长量减少0.41~0.70公斤。在考虑了饮食和生活方式（如运动和饮酒）等变量之后，该结论依然成立。研究结论发表在《英国医学杂志·营养、预防与健康》上。
研究人员表示，用坚果代替不健康的食物是防止“老来胖”的一种简单又有效的策略。坚果的膳食纤维含量较高，能延缓胃部排空，从而延长饱腹感的时间。另外，咀嚼坚果有些费力，这在一定程度上减少了人们吃其他食物的精力。不过专家提醒，如果将坚果制成甜食（如花生酱），其减肥效果可能会大打折扣。 （郭 亮）
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