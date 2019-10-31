打流感疫苗不必“扎堆”

近期天气骤冷，又到了流感高发季，接种疫苗是预防流感最有效的方法。然而，部分群众反映预防接种点出现流感疫苗供应紧张的情况。

对此，国家卫健委疾控局副局长贺青华在30日举行的新闻发布会上介绍，2019年至2020年流行季全国流感疫苗计划供应约2800万剂次，比2018年至2019年流行季实际使用量翻了一番。目前，总体供应量充足，已供应各地1700多万剂次，是去年同期供应量的3倍。

贺青华介绍，经了解核实，疫苗供应紧张并非由疫苗总体供应不足导致，而是今年流感疫苗较往年提前1个月上市，部分群众认为越早打越好，“扎堆”到预防接种点要求提前接种，“由于疫苗是分批次供应上市，且按照流感流行规律由北向南有序供应，导致部分预防接种点出现了供应紧张的情况。目前，通过加大宣传、做好预约登记等措施，相关情况正在逐步缓解。”贺青华说。

在做好疫苗以及相关药品供应保障方面，贺青华表示，下一步，国家卫健委将继续做好流感疫苗供应和使用，加强与国家药监局沟通，加快推动剩余的流感疫苗审批上市；加强与工信部和疫苗生产企业协调，加快推动疫苗配送。他透露，国家卫健委已启动全国流感疫苗供应、接种和流感疫情动态监测周报制度，通过动态监测预警和评估研判，确保各地有效调配疫苗的采购和使用，切实保障疫苗接种工作有序进行。

日前，国家卫健委还发布了《2019—2020年流行季流感防控工作方案》，其中明确要通过对流感疫苗需求、生产、供应及接种等情况全流程分析，实现对流感疫苗动态调配，避免接种点疫苗短缺现象发生。《方案》还提到，要发布防治流感常用中西医药品目录，组织医疗卫生机构提前采购，通过全国短缺药品信息直报系统，加强监测预警和分析研判，一旦出现供应紧张，积极采取有效措施，保障医疗机构药品供应。

不仅流感疫苗供应保障充足，我国还将上市新型疫苗。中国疾控中心副主任冯子健透露，流感新药——鼻喷三价流感疫苗正在审批中，预计将于12月份上市。“现在是流感非流行季节，流感活动比较弱，预计到12月以后，才逐步进入流感高发季节。”

冯子健介绍，12月份、1月份是我们既往观察到的我国特别是北方地区流感高发季节的主要时间段。“在新的流感季节到来之前，现在还不知道流行强度会有多高，哪个流感的亚型会占主导地位，病毒的毒力、致病力难以预判。我们会密切观察，及时向专业同行、向公众披露流感流行强度的监测信息。”（记者吴佳佳）