中老年发福，别刻意减重

受访专家：西安体育学院健康科学系教授 苟 波

俗话说“千金难买老来瘦”，如今不少老人也加入减肥大军，似乎瘦了就健康了。近日，美国《肥胖》杂志发布研究显示，老人刻意减肥可能影响骨骼健康。

体重指数BMI=体重/身高的平方，是衡量肥胖的公认标准。该研究对77名平均BMI为33.6（通常18.5≤BMI指数≤23.9属于正常体重，超过29.9属于严重肥胖）的老人进行为期18个月的减肥干预，并在18个月和30个月时对老人的总体重以及区域（总髋部、股骨颈、腰椎、小梁骨）的骨密度进行监测评分。结果发现，对老年肥胖患者进行减肥干预后，无论他们是否反弹，髋部骨密度的下降都会持续一年。研究还发现，脂肪的减少和减重降低了髋部的骨密度，增加了骨质疏松风险。

西安体育学院健康科学系教授苟波表示，老人如果减肥方式不当，比如过度控制饮食，导致营养摄入不足，或减重过多、过快而导致体重明显下降，都会导致骨密度下降。年纪过大的老人，如果只是轻度肥胖，且没有明显心血管疾病，不一定要减肥。如果存在一些运动禁忌症，更不适合运动减肥，可在医生指导下寻求营养、医疗等其他方法控制体重。如果肥胖伴有其他慢病，适当减点肥。原则上采用安全有效的方法，以饮食控制和运动等较慢的速度达到目标。

很多老人发现，即便饮食、运动量与年轻时一样，也很容易“发福”。原因是，成年人随着年龄增长，基础代谢率逐年下降，肌肉量也会下降。所以，就算老人吃得少了，消化、吸收能力也差了，能量的进出平衡还是“入多出少”，这种情况下就会“发福”。

苟波强调，过于肥胖会直接影响心脏功能和血管健康，容易患上各种心脑血管疾病。理想的状况是：要在保障基本营养的前提下，做到“增肌减脂”。

老人减肥，不能采取极端方法，更不能像年轻人那样节食，可从晚餐的节制和选择入手，吃一些粗粮代替主食，早餐要吃蛋白质含量很高的食物，中午主食控制在2两左右。不建议选择减肥药或手术减重。

运动方面建议有氧锻炼结合力量训练，最好采取一些比较舒缓的形式，比如太极拳、瑜伽、散步等，只要能每天坚持，达到一定的运动量，完全可以瘦下来的。▲