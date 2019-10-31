中老年发福，别刻意减重
高 阳
受访专家：西安体育学院健康科学系教授 苟 波
俗话说“千金难买老来瘦”，如今不少老人也加入减肥大军，似乎瘦了就健康了。近日，美国《肥胖》杂志发布研究显示，老人刻意减肥可能影响骨骼健康。
体重指数BMI=体重/身高的平方，是衡量肥胖的公认标准。该研究对77名平均BMI为33.6（通常18.5≤BMI指数≤23.9属于正常体重，超过29.9属于严重肥胖）的老人进行为期18个月的减肥干预，并在18个月和30个月时对老人的总体重以及区域（总髋部、股骨颈、腰椎、小梁骨）的骨密度进行监测评分。结果发现，对老年肥胖患者进行减肥干预后，无论他们是否反弹，髋部骨密度的下降都会持续一年。研究还发现，脂肪的减少和减重降低了髋部的骨密度，增加了骨质疏松风险。
西安体育学院健康科学系教授苟波表示，老人如果减肥方式不当，比如过度控制饮食，导致营养摄入不足，或减重过多、过快而导致体重明显下降，都会导致骨密度下降。年纪过大的老人，如果只是轻度肥胖，且没有明显心血管疾病，不一定要减肥。如果存在一些运动禁忌症，更不适合运动减肥，可在医生指导下寻求营养、医疗等其他方法控制体重。如果肥胖伴有其他慢病，适当减点肥。原则上采用安全有效的方法，以饮食控制和运动等较慢的速度达到目标。
很多老人发现，即便饮食、运动量与年轻时一样，也很容易“发福”。原因是，成年人随着年龄增长，基础代谢率逐年下降，肌肉量也会下降。所以，就算老人吃得少了，消化、吸收能力也差了，能量的进出平衡还是“入多出少”，这种情况下就会“发福”。
苟波强调，过于肥胖会直接影响心脏功能和血管健康，容易患上各种心脑血管疾病。理想的状况是：要在保障基本营养的前提下，做到“增肌减脂”。
老人减肥，不能采取极端方法，更不能像年轻人那样节食，可从晚餐的节制和选择入手，吃一些粗粮代替主食，早餐要吃蛋白质含量很高的食物，中午主食控制在2两左右。不建议选择减肥药或手术减重。
运动方面建议有氧锻炼结合力量训练，最好采取一些比较舒缓的形式，比如太极拳、瑜伽、散步等，只要能每天坚持，达到一定的运动量，完全可以瘦下来的。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn