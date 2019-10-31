发展智能养老 做大银发经济

可电动调整卧姿的护理床、使用方便的助行拐助行架、契合老年人使用习惯的适老家具……10月31日，由中国老龄产业协会、中国保利集团有限公司、广东省老龄工作委员会共同主办，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）承办的第六届中国国际老龄产业博览会（以下简称“SIC老博会”）在广州保利世贸博览馆开幕。

作为中国老龄产业的风向标展会，本届SIC老博会为期3天，来自中国、日本、荷兰、法国等国家和地区的300家行业知名企业汇聚一堂，众多海内外知名养老品牌集中亮相，全方位呈现全球养老市场最新趋势和成果，为助力老龄产业发展提供展示和交流平台。

20余场内容丰富的论坛也将同期举办，话题涵盖国家政策解读、养老消费、养老地产、医养结合、社区居家服务、养老专业人才培训、社会工作与养老服务、智能化养老、适老化设计与选材等多个领域，由政府部门、国内外知名专家学者、行业领袖倾力打造，共同探索中国老龄产业发展道路，助推老龄产业发展跃上新台阶。

聚焦前沿科技 精准对接需求

作为我国目前规模最大、国际化程度最高的国际性老龄产业博览会之一，本次SIC老博会展出面积突破3万平方米、300家企业报名参展，国际品牌占比达1/3。

日本展团以史上最大规模数量参展，包括八乐梦在内的30余家日本优秀养老企业将呈现其最新成果。

养老服务展区吸引来自辽宁、吉林、黑龙江、广东四省近200家养老机构、养老服务企业到会对接交流，现场签订了“旅居养老合作框架协议”，并举办“真诚合作、南北同行”旅居养老论坛。

本届SIC老博会与长寿之乡绿色发展区域合作联盟联合，集中展示养生养老项目、名优产品、老年休闲旅游等多样化康养产品和服务，同期举行中国长寿之乡专场洽谈会暨连锁商超采购对接会等专场活动。

此外，无障碍生活、康复护理、养老智能化、保健养生等展区也将精彩登场，展示行业最新趋势和前沿科技，全方位满足各领域专业买家的一站式采购需求。

数据显示，截至去年，SIC老博会累计接待专业观众和买家超过15万人次。

中国保利集团副总经理、保利发展董事长宋广菊介绍：“自2014年举办首届博览会以来，SIC老博会不仅成为高水平、专业化的老龄产业会展品牌，更成为一个具有国际影响力的老龄产业商贸平台。通过这一平台，众多参展企业与采购商实现了精准商贸对接。”

搭建交流平台 打通产学研用

依托问诊系统，足不出户就能为老人远程看病；无需繁琐操作，老人躺着就能享受洗澡机自动淋浴；穿戴式护理机器人自动识别并清洁老人大小便；24小时运作的智能生命体征监测系统实时监测老人身体状况并及时报警……

在本届SIC老博会上，参展的养老产品科技感十足，新技术、新应用亮眼吸睛。据了解，仅“养老智能化”展区即汇聚30余家智能化企业参展，展示产品中不乏养老院呼叫系统、养老陪护机器人等“黑科技”产品。

看热闹也看门道。“SIC老博会并非简单的‘橱窗展览’。”保利发展有关负责人表示，SIC老博会汇聚展示养老全产业链的先进产品、模式、技术，同时通过产品展示助推上下游企业交流、洽商与合作，既整合各方资源，又推动产学研等环节衔接，为养老产业持续创新发展提供动力。

开幕当日，主题为“促进消费，挖掘中国老龄产业发展新动能”的中国国际老龄产业高峰论坛隆重举行。此外，展会期间将举办20余场专业会议，话题涵盖养老消费、养老地产、医养结合、社区居家服务、养老专业人才培训、社会工作与养老服务、智能化养老、适老化设计与选材等领域。来自高等院校、研究机构以及行业协会的专家学者探讨现状，展望前景。

未来老龄产业如何发展？在不少专家看来，加快从养老到大健康的延伸，已逐渐成为老龄产业的重要趋势。

老有所依先需老有所“医”。展会期间，第六届中国国际中医药大健康博览会在保利世贸博览馆举办。SIC老博会组展单位暨中医药康博会的协办单位——保利展览有关负责人表示，此次中医药康博会展览范围涉及智慧医疗、健康食品以及中医器械和康复设备等，与SIC老博会同期同地举办，有助于充分发挥双方在康养领域优势，协同扩大行业影响力，推动养老产业迈向新台阶。

助推消费升级 打造优质品牌

在消费升级背景下，如何不断满足老年人对美好生活的追求，持续激发养老、养生、康健、医疗等业态发展动能，成为参展企业和观众共同关注的话题之一。

在养老地产展区，保利发展、华润置地、越秀养老等行业代表性企业纷纷展示旗下养老项目，通过模型展示等方式，同高端社区业主、投融资机构代表以及老年消费者等实现精准对接，致力于推动更多项目落地投用。

内设三甲医院绿色转诊通道，护理团队全天候提供优质服务，配备专业适老设施，开设“和熹学堂”丰富老人生活……以和熹会项目为例，保利依托这一专业养老服务机构品牌，创新医养结合模式，提供诊疗、康复、护理等康复医疗服务。目前，保利和熹会已在北京、上海、广州、成都等地投入运营，为探索养老服务新模式提供“保利样本”。

社区养老日渐兴起，智慧康养方兴未艾。2017年印发的《智慧健康养老产业发展行动计划（2017—2020年）》提出，到2020年，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业。

为此，保利积极履行央企责任，在智慧康养领域精准对焦用户和市场需求，一系列创新举措备受关注：推出“优居焕新”，对全国200余个老旧社区开展适老“微改造”；打造“保利和品”品牌，推出超过1000款适老化产品；开发“和院健康云平台”，借助互联网和智能技术，整合居家及穿戴式监测设备，对老人进行生命体征监测和健康数据管理。

“未来，保利将继续深耕居家、社区、机构‘三位一体’养老服务模式，积极打造健康服务生态平台。”宋广菊表示，未来5—10年，保利将在全国省会及重点城市加快布局养老机构，同时推进社区适老化改造、O2O居家养老平台建设等，并以SIC老博会为平台，促进产业链上下游多元主体竞合共赢，共建共享老龄产业生态发展平台。

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 15 版）