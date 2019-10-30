开展流感综合防控 国家卫健委提出十五项重点措施

人民网北京10月30日电 国家卫生健康委今日召开例行新闻发布会，介绍我国流感防控有关情况并发布《2019-2020年流行季流感防控工作方案》（以下简称方案）。国家卫生健康委疾控局局长常继乐表示，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，人群对流感病毒普遍易感，每年在全球流行。由于流感病毒容易发生变异，且难以预测，导致每年流行情况都会有所变化，防控工作具有长期性、复杂性和艰巨性的特点，是全球长期关注的重大公共卫生问题之一。

常继乐强调，方案明确流感防控要坚持党政主导、部门协作、动员社会、全民参与的工作机制，坚持预防为主、防治结合、中西医协同、依法科学、联防联控的策略，实施“强化监测预警、免疫重点人群、规范疫情处置、落实医疗救治、广泛宣传动员”的举措，提出了15项重点措施，其中既包括明确流感疫苗接种重点人群、优化疫苗接种服务、加强相关疫苗政策研究等3项与生物疫苗相关的措施，同时也包括提倡健康生活方式，养成良好卫生习惯，流行季避免到人群密集场所，患病外出时佩戴口罩，轻症居家休息、自我隔离等几项“社会疫苗”措施，通过全面开展流感综合防控，保护群众身体健康，推进健康中国建设。

此外，常继乐还表示，国家卫生健康委将针对流感防控开展以下几项工作：

一是加大今冬明春流感防控工作力度。会同教育、工信、药监、铁路、民航、中医药等部门及北京、上海、广东等重点省市，开展联防联控，明确职责分工，逐条落实15项工作措施，确保今冬明春流感防控工作有力、有序、有效开展。

二是做好流感疫苗的供应和使用。加强与工信部和疫苗生产企业协调，加快疫苗生产和配送。积极与国家药监局沟通，推动流感疫苗审批上市。同时动态监测流感疫苗接种和储备情况，及时评估研判，指导各地有效调配疫苗的采购和使用。通过合理设置接种点、组织集中接种等形式，建议儿童、老年人、慢性病患者、医务人员等重点人群接种流感疫苗。

三是进一步强化我国流感监测工作。疾控部门继续加强流感活动强度、流感病毒病毒基因与抗原性变异、抗病毒药物敏感性、新型流感病毒发现等监测工作；医政部门继续加强流感重症、死亡病例监测及其救治工作。

四是继续做好部门间及重点地区协作。加强与宣传、教育、工信、交通、文化和旅游、民航、铁路、中医药、药监等部门沟通协调，会商研判疫情形势，共享防控信息，完善对策和措施。

五是加强督导检查工作力度。特别要加大对医疗卫生机构、学校、托幼机构等重点单位的监督检查力度，督促落实各项传染病防治措施。

六是强化健康宣教工作。采用防控知识进校园、进社区、进机关、进家庭等多种形式，不断提高群众防护意识，既主动接种流感防控的生物疫苗，更要发挥良好卫生习惯等社会疫苗作用，保护自己，保护家人，保护同事，保护社会。（杨迪 实习生赵丰）