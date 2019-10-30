“敬老月”关注老年人健康宣传公益活动暨“e点提醒”上线启动式在广州举行

为配合全国老龄工作委员会在10月份深入开展“敬老月”活动的号召，弘扬中华民族尊老爱老的优良传统，推进健康中国行动之老年健康促进行动，10月30日上午，由国家卫生健康委老龄健康司指导，中国人口宣传教育中心与广东省卫生健康委员会主办，广东省卫生健康宣教中心、光明网、中华志愿者杂志社承办的健康中国行动“敬老月”关注老年人健康主题公益宣传活动启动式在广州市举行。

中国人口宣传教育中心党委副书记、纪委书记姜雯在致辞中指出，长期以来，中国人口宣传教育中心作为国家卫生健康委宣传口直属联系单位，始终秉承和大力弘扬“大局观念，为民情怀，精品意识，拼搏精神”，致力于关注全人口、全生命周期人口的健康宣传教育工作，以一老一小为重点人群，以家庭为切入，努力营造有利于家庭成员健康的文化和氛围，提高家庭人员的健康素养水平，维护人民健康。未来还将按照党中央、国务院的决策部署，认真落实健康中国行动，营造全社会关注、关心、关爱老年人的浓厚氛围，树立和传播积极、科学、健康的老龄观，切实提高老年人的幸福感和获得感。

广东省卫生健康委副巡视员纪乐勤介绍，广东省委、省政府高度重视老龄工作，始终坚持党政主导、社会参与、全民关怀的老龄工作方针，为老年人办实事、解难事、做好事，全省老年人健康保障水平逐步提高，老年基础设施建设显著加强，老年文化、体育事业有了很大发展。

他表示，本次启动仪式放在广东举办，既是对广东省老龄健康服务工作的肯定和鼓励，也是对老龄健康服务工作的鞭策。广东省卫生健康委将以本次启动仪式为契机，在国家卫生健康委的精准指导下，按照省委省政府的部署，充分发挥各级专业机构和有关社会团体的作用，形成老龄健康服务的合力，让全省老年人朋友感受到全社会的关怀和温暖。

据了解，为深入开展2019年全国“敬老月”活动，中国人口宣传教育中心联合光明网、快手、美拍等单位面向全社会开展“家有暖阳，爱老有我”为主题的短视频随手拍征集活动。该活动面向广大短视频爱好者征集作品，将通过对温情点滴故事的记录和传播，提高公众对爱老敬老的文化传承，传递积极老龄化、健康老龄化的理念。

活动期间，还同步举行了用药提醒小程序——“e点提醒”的上线启动式。小程序针对老年人难以按时用药，解决了老年人按时用药的困扰，为老年人的健康生活提供切实保障。在提醒老年人遵医嘱服药的同时，帮助家里的明白人通过小程序的一些设置，提醒老年人按时合理服药，维护健康。小程序内关联和老年人合理用药方面的健康科普内容，后续还将陆续搭载老龄健康知识。