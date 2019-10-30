“上海牌”海外中医中心每年服务17万人次，“洋粉丝”为何爱中医？

首家太极健康中心在希腊运行

中医在海外，“群众基础”不是一般的好。

全国中医药大会刚召开，如何振兴中医朝着更高质量发展，成为国内中医药学界热议的话题。在上海，记者获悉一个振奋好消息：古老中医在上海，“扬帆出海”的国际化步伐越走越快。

最新统计显示，上海中医药大学及其附属医院在捷克、毛里求斯、摩洛哥、泰国等地建设了多个国家中医药海外中心。这些海外中医中心均在“一带一路”沿线，每年服务约17万人次。

上海中医药大学结合正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，加紧研究推进中医药海外中心建设工作，目标让其成为“一带一路”民心相通的中国医疗闪亮新品牌。

今年10月，上海中医药大学校长徐建光和美国圣马丁大学校长何德礼签署关于学生交流项目的合作备忘录

海外中医门诊太火爆，预约要排几周

王骁是上海中医药大学附属龙华医院中医骨伤科医生，他至今难忘在马耳他中医中心服务的场景，“从最初一周我和同事只看2.5个病人，到结束服务期的前半年，病人需要预约排几周，当地人民从不了解到很认可乃至喜爱中医”。王骁说，这份喜爱，最主要的原因是中医“实打实”的效果，解除当地百姓的疾痛。

这背后得益于上海中医“扬帆出海”的国际化道路。2015年11月，马耳他中医中心在马耳他大学揭幕。该中医中心正是由上海中医药大学和马耳他大学合作建立，由上海中医药大学附属龙华医院负责建设。

不止于此，近年来，上海中医药大学先后在捷克、毛里求斯、摩洛哥和泰国建设了4个国家中医药海外中心，均位于中欧、非洲和东南亚等“一带一路”的重要沿线，为我国“一带一路”倡议的人文交流作出重要贡献。

目前，捷克中医中心、摩洛哥中医中心、毛里求斯中医中心、泰国中医中心已成为国家中医药管理局国际合作项目。

值得一提的是，在中捷两国政府的支持和“中医中心”各承担方的共同努力下，2017年，中医药在捷克还实现了立法，为中医药在捷克的发展提供了法律保障。

古老中医药所到之处总能赢得一批新拥趸。2018年，上海中医药大学首家海外“太极健康中心”在希腊西阿提卡大学运行，《纽约时报》《希腊每日报》《新华社》（海外版）、《人民日报》（海外版）、上海电视台等媒体竞相报道。以“太极健康”预防、养生健康为切入点，包含的太极、传统功法、中医养生、保健、食疗等技术，以中华太极文化为后盾，深深吸引着当地人。

记者了解到，未来三年上海中医药大学计划在“一带一路”沿线建设3所海外“太极健康”中心，让古老的生命智慧为当代人类身心健康发挥更好的作用，促进各年龄段人群的福祉，为人类健康提供中国智慧的健康理念与解决方案。

“摩洛哥最著名针灸推拿机构”诠释新时代中国援外医疗队精神

中医药在海外的“群众基础”并非朝夕间炼成，这背后经历了时间的考验。

穆罕默迪亚援摩洛哥医疗队始建于1986年，已有30年队史，是上海8支援摩医疗分队中唯一一支以中医针灸、推拿医生为主的中医药特色鲜明的团队。30多年来，作为援摩医疗分队中唯一以针灸推拿为主的团队，虽然人数最少，却将诊所打造成“摩洛哥最著名的针灸推拿机构”。

这是一支光荣的队伍。2018年12月，全国援外医疗工作先进集体和先进个人表彰活动在人民大会堂召开，上海援摩医疗队第16批穆罕默迪亚分队荣获全国援外医疗工作先进集体荣誉称号。

在第16批穆罕默迪亚医疗分队中，3位中医医生均由上海中医药大学选派：队长胡炳麟和年纪最小的李连波均来自上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院，已在当地工作4年之久的潘云华来自上海中医药大学附属龙华医院。

在2016年至2018年间，这支医疗队共完成门诊2.25万人次，他们还针对当地居民开出“推拿专科门诊新项目”，仅2018年推拿治疗近千人次。“去看中国中医！”在当地成为一种流行，这群海上中医人以精湛的医术和高尚的医德助力“一带一路”建设，为探索援外医疗新模式作出积极贡献，赢得了摩洛哥政府和人民的赞誉。

牢记立德树人使命，为中医药走向世界提供不竭动力

“上海中医药大学在捷克、马耳他、摩洛哥、泰国等国建立海外中医中心，在希腊建立了太极健康中心，今年又启动了毛里求斯中医中心。特别是与马耳他大学合作举办的马耳他中医中心，举办的中医针灸与文化硕士项目三届学生也已经毕业。”上海中医药大学校长徐建光历数学校的国际化步伐时不忘提到，“5年来，累计派出逾1000名学生赴海外交流学习，旨在推进全球化视野的中医药人才培养”。

牢记立德树人使命，为中医药走向世界提供不竭动力，这是上海中医药大学开展“不忘初心、牢记使命“主题教育的重点讨论议题之一。

在校方看来，中医药国际化人才培养工作是中医药国际化工作的基石和动力，受益于近年来各界重视度的提升，中医药国际化人才培养取得了一定的成效，还有不少新举措。比如，“杏林学者——外向型人才” “海外中医中心人才培养项目”等都是上海中医药大学的特色人才培养和储备项目2018年，上海中医药大学还与上海外国语大学跨文化研究中心首次开发并实施了“海外中医中心医师跨文化培训项目”。

今年10月，由上海市教委主办、上海中医药大学承办的第三届“一带一路”沿线国家医学高端人士中医药研习班再度迎来海外“中医粉”

这些年，上海中医药大学在国际化人才培养方面的声誉不断提升，国际学生规模稳步增强，学历生比例不断提高，已位居全国中医院校首位。

上海中医药大学表示将结合主题教育加紧探索中医药国际化人才培养模式。未来，上海中医药大学还计划进一步提升海外中医中心功能，进一步做强、做实援外医疗队的中医特色，积极推广中医药科研成果和技术标准，推动中医药科研成果与全世界的共享、共用。

作者：唐闻佳；上海中医药大学供图