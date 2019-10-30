中医药界热议发展之道:传承精华 守正创新

“传承精华 守正创新。”这几天，全国中医药界人士都在热烈地讨论这个主题。

10月25日，全国中医药大会在北京召开。此前几天，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对中医药工作作出重要指示，中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示。

全国中医药大会传达并学习习近平重要指示和李克强批示。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。

大会召开的第二天，中共中央国务院发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》，促进中医药传承创新发展。

这几天，全国中医药界人士都在认真学习大会和《意见》精神。中医药界各方表示，要认真落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述，充分认识“传承精华、守正创新”的重大意义，并发挥自身作用，推动中医药事业和中医药产业的高质量发展。

传承：挖掘中医药宝库精髓，加强中医药人才培养

浙江省中医院党委书记黄琦精心保存着一封贺信，那是2007年初，浙江省成立了全国首家名中医研究院，时任浙江省委书记习近平发来的贺信。

在全国中医药大会召开后，黄琦接受本网采访说：“十余年来，我们始终牢记总书记的亲切关怀和殷切希望，按照‘国内一流、医教研协同发展，公益、人文、和谐、卓越的综合性研究型中医院’的建设目标，积极加强学术交流研究、认真挖掘整理学术经验、努力传承创新发展中医药学、大力培养中医药人才。”

传承是中医药事业发展的核心，传承离不开名师与名学。广东省中医院实施“师带徒”工程，跨地区拜师以及“脱产跟师”“集体带、带集体”“一代带二代”等师承模式。通过建立名医工作室、学术流派工作室等传承名医学术经验，提高中医药临床疗效。

浙江省中医药管理局局长谢国建谈到，在培养中医药人才方面，浙江省正在推进中医药传承与创新“十百千”人才工程，培育高层次中医药人才。

传承是中医药事业发展的核心，传承也离不开名典与名方。扬子江集团借助现代科技手段，对经典名方、名老中医验方进行深度挖掘，并牵头承担了15个中药材《欧洲药典》植物专论研究工作，其中5个品种标准已载入《欧洲药典》。

精华：充分发挥中医药在人民健康中的独特作用

“每逢中华民族遇到大病急难，中医一定知势而为、逆势而上、应势而行，运用‘同病异治、异病同治’的思维创造出应对新难病种的办法。中医药服务历来是覆盖人类‘生长壮老矣’生命全程的。在当代，中医药完全可以融入文化、教育、精准扶贫、国际合作交流等多个领域，通过共建获得共赢发展，有利于人类命运共同体的战略实施。”这是国医大师孙光荣，在谈到中医药事业时的肺腑之言。

中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝。全国中医药大会提出，要传承中医药精华，要发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。

在全国中医药大会上，上海市副市长宗明谈到了切实加强中医医疗服务内涵建设。她说：“把中医特色优势发挥作为公立中医医院改革发展的基本原则。自2013年起，上海在全国率先建立中医医院中医药综合评价制度，牢把中医办院不放松。要积极探索院际层面中西医临床协同有效机制，不局限于会诊，通过多中心临床研究、多学科联合门诊、中医师进入西医病房参与查房或成立联合病房等方式，促进中西医临床协同发展。要构建中医医联体新模式。强化中医医疗质量管理。”

多家中医院在接受采访时表示，中医院既要作为全国中医药文化宣传教育基地，又要充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势和作用。

2019年全国中医药文化进校园（北京站）活动现场老师在指导学生使用药秤 付星凯摄

浙江省兰溪市中医院党委书记孙里杨说：“从习总书记强调‘传承创新发展中医药’到今天提出‘要重视中医药事业的高质量发展’，这是新时代中医药事业从‘春生’来到‘夏长’。‘传承精华、守正创新’，高度概括了如何做到高质量发展。要坚定中医院职工的文化自信，要提升中医药工作者的幸福感和获得感，激发他们的文化动力、工作激情和创新力，努力使百姓感受到中医药的独特优势。”

基层标准化中医馆建设，是浙江省中医药管理局局长谢国建装在心里的事情。谢国建有一句工作口诀，叫：“基层中医化、中医基层化”。谢国建认为，做好基层中医药工作，关键是“提质增效”，并通过互联网+中医药，实现中医药信息系统互联互通资源共享。

广东省中医院组建了全国首家中医经典临床应用研究基地，一方面在急危重病人治疗中，实现中医参与率100%、纯中医治疗率86.5%；另一方面，探索中医药在预防保健方面的优势，建立“治未病中心”“中医慢病管理中心”，形成“未病”和“慢病”等不同层次的中医健康管理体系。

在建设中医院方面，广东省中医院也向本网分享了自己的经验，那就是探索现代医院管理制度。广东省中医院的现代医院管理制度建设经验，被国家卫生健康委确定为“全国建立健全现代医院管理制度试点医院”，被国家中医药管理局作为经验在全国推广。

守正：大力推动中药质量提升和产业高质量发展

浙江省淳安县，2003年至2007年时，时任浙江省委书记习近平多次到这里实地考察，并开出了“中药材种植”的乡村发展良方。在习近平总书记的关心下，如今，淳安县中医药产业蓬勃兴起，已成为浙江省药材产业基地和国家基层中医药先进县。

在全国医药大会和《意见》出台后，县委书记黄海峰深有感触地对本网说：“淳安县将深入贯彻习近平总书记的重要指示精神，把中医药产业作为‘两山’转化的有力抓手，提升品质，发挥一流生态环境优势，引进龙头企业推广中药材无公害栽培、标准化加工，加快‘淳六味’农产品国家地理标志登记步伐。”

在谈到上海强化中药饮片质量管理经验时，上海市副市长宗明总结道，那就是完善中药饮片采购机制，鼓励市场公平竞争，充分发挥行业协会的作用，以大品种为重点，引导企业和医疗机构共同建立中药饮片追溯体系。2019年上海市新版《炮制规范》出台，对965个品种进行全面修订，提高中药饮片质量控制标准；鼓励产地对接，增加部分地道药材的原产地加工要求，完善质量标准体系。

谈到中药质量提升，天士力控股集团董事局主席闫希军在接受采访时表示，天士力建立了一套比中国药典更为严格的内部质量控制标准。天士力创造了复方中药科学监控评价体系，从中药种植、提取、到生产、营销，有整套指纹图谱识别方法，以在药品质量可控标准体系上达到与国际标准接轨的水平。

扬子江药业集团表示，其从源头严格把控中药质量，在全国建成31个中药材规范化生产基地，并建立中药材溯源系统，形成从药材种植到产品上市的全过程监控；并首创现代化的中药材前处理到提取的整体集成物流解决方案。

上海市黄浦区香山中医医院内，一名中医为病人进行治疗 马耕平摄

创新：加快推进中医药科研创新、开放发展

“中医传承历来面临两个难题。一是，临床经验传承强调‘悟’，隐性知识难以显性化；二是，名老中医资源有限，难以服务到更多的患者。”作为同仁堂的生态创新型企业，同仁堂国际试图通过5G+智能云中医、健康云计算、人工智能AI技术、区块链技术等新技术，为中医药传承创新发展开辟“新路径”。

在创新方面，天士力将从它的两个“实验室”发力——通过“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，持续推进“原材料的数字化与标准化、产品制造的数字化与信息化、装备的集成化与智能化”的转变。

广东省中医院尝试将中医药精华与现代医学前沿技术进行有机融合。医院引进骨科机器人、最新影像设备，辅助阐明中医药作用机理。今年10月，医院正式启动中医类国家重点实验室“省部共建中医湿证国家重点实验室”。

中医药事业和产业高质量发展，不仅需要技术创新，也需要管理创新。

上海市表示，将全面推进中医药融入公共卫生服务和家庭医生制度建设，积极构建中药从原产地到医疗终端的全链条追溯体系，完善支持中药饮片优质优价的价格形成和临床使用机制，推进符合中医药特点的医保支付方式改革，为中国特色卫生健康事业贡献“上海智慧”。

浙江省中医药管理局表示，将推动中医药在完善基本医疗卫生制度，协同医疗服务体系、医药保障制度和医疗保险支付“三医联动”综合改革中发挥更大作用，不断增强深化医改中医药工作的整体性、系统性、协同性。

谈到“传承精华，守正创新”，国医大师孙光荣的话代表了中医药界各方人士的心声。孙光荣说：“传承创新发展是非常明确的逻辑。传承是为了保根，没有传承就不是正本清源的中医药学，传承是发展的基础；创新是为了提升，没有创新就不是与时俱进的中医药学。守正创新，是在中医药领域贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的充分体现。”