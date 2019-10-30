眼睛有螨虫？  莫慌！人人都有

医学指导/中山大学中山眼科中心角膜科袁进教授

眼睛查出螨虫是不是特别紧张呢？莫慌！其实这是每个人眼睛上都可能会发现到的“生物”。随着近年来螨虫检测手段和方式越来越多样化，越来越多的人对螨虫感染类疾病逐步认识。来自中山大学中山眼科中心角膜科的袁进教授指出，人们大可不必“闻虫色变”，以免过度治疗。

实际上，螨虫是与人体共生的生物，在维持平衡条件下不会对日常生活工作产生威胁。只有当眼部螨虫繁殖数量过多或者活动过于活跃，导致睑缘炎症，出现麦粒肿（又称“针眼”）、干眼等问题时才需干预。

文/广州日报全媒体记者梁超仪 通讯员邰梦云

麦粒肿反复发作 或是螨虫惹祸

很多人都不知道，原来自己的眼睛里是有虫子的。

袁进介绍，随着近年来螨虫检测手段的多元化，人们对于螨虫以及它所引起的疾病认识加深，为医生诊断揪出“元凶”对症治疗提供了更有效的手段。

袁进表示，一般来说，螨虫常蜗居在眼睫毛和睑板腺位置，主要以皮肤碎屑和腺体分泌物作为食物来源，它的习性是“昼伏夜出”，白天待在潜伏场所，晚上就跑出来觅食，这来回过程中会把睫毛、皮肤表面的细菌带入腺体里引起炎症，导致睑缘炎发生。

睑缘炎发生后，相关的症状就容易发作出来，例如临床中常见患者发生麦粒肿，或是眼睑长有无痛性包块，切除后又反复生成，同时伴随有很多睑缘分泌物，眼睛痒、充血，检查发现，这类患者中螨虫数量远超正常范围。“揪出螨虫这个元凶后，我们进行除螨治疗，往往可以有效控制睑缘病变，减缓症状。”

除了常见的麦粒肿和眼部肿块，螨虫感染还会造成干眼，“由于它定居在眼睫毛根部，这个睑缘位置本来是睑板腺排出油脂的出口，油脂可以裹住水分减少泪液蒸发，如果螨虫占据空间过多，活动过于活跃，会导致分泌泪液的睑板腺出现功能性障碍，眼睛失去充分泪液的保护而出现干眼症”。

老人和小孩是阳性率高发人群

“很多人谈虫色变，其实大可不必。”袁进介绍，在日常诊断中，很多人一听到眼睛内有虫子就高度紧张，再看一下显微镜上蠕动的虫子，就更加心慌。

实际上，螨虫是一种与人体共生的生物，几乎在每个人身上都会存在，尘螨常会引起皮肤过敏，而蠕形螨常见于眼部。

根据相关文献数据，螨虫检出率在13%~70%，老年人群的检出率更几乎是100%。小孩和老人是螨虫检出阳性率的高发人群。这是因为，老年人随着身体机能退化，腺体出现不同程度的萎缩，偏碱性的皮肤环境是螨虫比较喜欢的环境，再加上时间的累积效应、卫生习惯问题等综合因素，检出阳性率高也就不奇怪了；儿童则是因为处于代谢周期油脂分泌比较快的时期，相当于为螨虫生长提供了充足养分，这时候如果加上用眼习惯不良、不注意卫生，就会导致眼睛螨虫感染。

需要强调的是，螨虫检出阳性率和螨虫感染是两个不同的概念，前者只是反映检查出眼睫毛含有螨虫，后者则是已经有相应的症状出现以及眼部体征发生改变。“很多人‘谈虫色变’，一听到有虫就很紧张，其实大可不必，我们要重视但莫夸大，螨虫与人是共生的，一定要结合临床诊断再决定是否干预，如果只是检出阳性而没有不适等症状，那么就不必过度紧张。”

有这类症状 考虑做螨虫筛查和治疗

目前，螨虫检测非常简单，常见的做法是单只眼睛上下各拔三根眼睫毛，如果螨虫总数量超过八条，或者单个眼睫毛上螨虫数量超过三条，就可以考虑螨虫数量偏多。

从症状上，一般是眼睛刺痛、有异物感、有烧灼感、展眼时有磨痛、眼睛疲劳，有些会反复红痒、红痛、眼睑包块形成。临床上医生还可以结合裂隙灯观察眼睛睑缘体征是否发生了改变，再综合判断是否发生了螨虫感染以及是否需要干预治疗。

对于特定人群，如持续存在眼红、眼痛、刺激症状，睑缘出现充血、掉皮屑，反复出现包块，有的伴有病理性皮肤疾病，如病理性痤疮（过了青春期还是满脸痤疮）、油脂分泌过剩伴脂溢性脱发等，可以考虑去医院做螨虫检查，看眼部的螨虫是否繁殖过量或过于活跃，再确定治疗方案。

目前，针对眼睛的螨虫感染在治疗上主要有物理治疗和药物治疗两种方式。螨虫过多可以使用除螨湿巾，通过眼部的清洁把过多的螨虫去除、杀灭。也可以用物理方式清洁睑缘，改善睑缘环境。药物治疗方面，可以考虑使用抑制螨虫在腺体黏附性的药物，另外针对螨虫引起的炎症，使用抗炎药物消除炎症，也可能会用到抗生素杀菌，对于过于干燥的眼部环境可采取人工泪液缓解症状。

专家介绍，大部分患者通过2~3个月规范治疗，加上生活卫生习惯调整，基本可以改善。对于少数人群，如全身性病理异常的，可能还需要配合口服药物进行除螨治疗。在症状缓解后，还需要定期复查监控睑缘健康情况，以防螨虫“卷土重来”。

注意日常习惯 消除螨虫繁殖温床

眼睛一旦出现螨虫感染，除了采取科学规范的治疗手段，也需要调节个人的生活习惯，对于没有发生螨虫感染的人士，平日生活同样需要注意保持健康的生活习惯。具体来看，可以从用眼习惯、卫生习惯、饮食结构三方面着手。

首先在用眼习惯上，注意眼睛适当休息，减少眼疲劳。

二是注意卫生习惯，避免用手揉眼睛，因为手部细菌很多，容易将细菌带入眼睛里面，尽量减少眼部化妆品过度使用，如刷睫毛膏、纹眼线等，容易为螨虫繁殖提供有利环境。

三是注意饮食不要过于油腻，多摄入蔬菜水果，注意摄入足够的维生素，过多油脂性食物摄入会造成脂质油脂过多，为螨虫繁殖提供环境。