β淀粉样蛋白原纤维结构揭开

德国科学家团队开展的一项神经科学研究，首次报告了从阿尔茨海默病和脑淀粉样血管病患者脑组织中分离的β淀粉样蛋白原纤维的结构。这一成果为理解阿尔茨海默病的结构基础提供了新认识，亦有助于相关药物开发。相关研究发表于29日的英国《自然·通讯》杂志上。

阿尔茨海默病是一种进行性的神经退行性疾病，由于发病机制不明确，人们很难从根本上阻止阿尔茨海默病病程的进展。目前已知阿尔茨海默病的一大特征，就是β淀粉样蛋白原纤维在斑块和血管壁的沉积。虽然实验室制备的β淀粉样蛋白原纤维，在结构上已经得到了很好的表征，但人们对这些纤维在大脑中的结构一直知之甚少。

此次，德国乌尔姆大学研究人员马库斯·范德里奇及其同事，在3位阿尔茨海默病患者死后，从他们大脑组织中纯化了β淀粉样蛋白原纤维，并用冷冻电子显微镜分析了其结构。

研究团队在这3名患者的样本中，都发现了3种各不相同、但结构相关的β淀粉样蛋白原纤维形态，并确定了其中一种形态的分子结构。出乎意料的是，脑源性原纤维的结构与实验室制备的β淀粉样蛋白原纤维的结构差异显著。比如，脑源性β淀粉样蛋白原纤维是右旋折叠，它们的肽折叠方式也与此前分析的原纤维折叠方式非常不同。

该结构突出了表征患者源淀粉样原纤维的重要性。此外，该研究还有助于理解阿尔茨海默病导致的突变对β淀粉样蛋白的影响，未来将有助于开发防止这类原纤维形成的药物。（记者张梦然）