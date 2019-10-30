β淀粉样蛋白原纤维结构揭开
德国科学家团队开展的一项神经科学研究，首次报告了从阿尔茨海默病和脑淀粉样血管病患者脑组织中分离的β淀粉样蛋白原纤维的结构。这一成果为理解阿尔茨海默病的结构基础提供了新认识，亦有助于相关药物开发。相关研究发表于29日的英国《自然·通讯》杂志上。
阿尔茨海默病是一种进行性的神经退行性疾病，由于发病机制不明确，人们很难从根本上阻止阿尔茨海默病病程的进展。目前已知阿尔茨海默病的一大特征，就是β淀粉样蛋白原纤维在斑块和血管壁的沉积。虽然实验室制备的β淀粉样蛋白原纤维，在结构上已经得到了很好的表征，但人们对这些纤维在大脑中的结构一直知之甚少。
此次，德国乌尔姆大学研究人员马库斯·范德里奇及其同事，在3位阿尔茨海默病患者死后，从他们大脑组织中纯化了β淀粉样蛋白原纤维，并用冷冻电子显微镜分析了其结构。
研究团队在这3名患者的样本中，都发现了3种各不相同、但结构相关的β淀粉样蛋白原纤维形态，并确定了其中一种形态的分子结构。出乎意料的是，脑源性原纤维的结构与实验室制备的β淀粉样蛋白原纤维的结构差异显著。比如，脑源性β淀粉样蛋白原纤维是右旋折叠，它们的肽折叠方式也与此前分析的原纤维折叠方式非常不同。
该结构突出了表征患者源淀粉样原纤维的重要性。此外，该研究还有助于理解阿尔茨海默病导致的突变对β淀粉样蛋白的影响，未来将有助于开发防止这类原纤维形成的药物。（记者张梦然）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn