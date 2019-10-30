过油羊肉，炒土豆丝，毛白菜炒肉，西红柿辣椒炒鸡蛋……新疆拌面俗称拉条子，将面团拉成面条煮熟，再拌以上述这类菜品，就做成了香喷喷的拉条子。一盘拉条子令人常吃不厌，成为群众喜爱的食物。

然而，遍布新疆城乡的拌面馆却鲜见于内地，人们在内地城市并不容易吃到这种新疆美食。不少人还发现，同样是面食，拉条子远不如牛肉面知名度高、覆盖面广。笔者认为，这种方便、实惠、可口的大众美食，完全有条件做成一项大产业。那么，拉条子要向牛肉面学什么？

一是学习定标准。行业发展，标准先行。在餐饮行业，同样的原料，每个厨师做出的口味不同，这也是餐饮业的魅力所在。但是，确定行业标准与之并不相悖。餐饮业要想做大做强，必须走标准化之路。牛肉面之所以能够走向全国甚至走向世界，根本上就是讲究食材的标准化，口味的一致性，同样品牌的牛肉面馆，无论在哪一个门店，味道必定是统一的；即使不同的品牌，也至少能做到“一清二白三红四绿五黄”。

二是学习创品牌。近年来，兰州牛肉面品牌化发展步伐坚定，受到市场好评。反观新疆拉条子，大多小店经营，一店一味，没有形成连锁化，更没有形成一个优势品牌。拉条子要走向全国，品牌化是必由之路。要培育品牌，每一盘面的重量，各类拌菜食材以及调味料的用量，都要有明确的标准。此外，店面装修、产品研发、技能培训、食材加工、物流配送等，也应该制定标准。需要注意的是，我国幅员辽阔，各地群众口味不同，特别是南北差异较大，在创品牌过程中，要考虑这种差异，除基本菜单外，建议另外提供一套符合当地群众口味、符合时令季节的附加菜单。

三是学习闯市场。牛肉面能够从西北走出去，不仅在于其口味好，更在于经营者闯市场的勇气。当年，一些西北老乡怀揣致富梦，告别家乡来到陌生的城市开面馆。他们克服气候、水土等诸多方面的困难，凭着一股子干劲，闯出了大市场。与牛肉面相比，拉条子在市场开拓方面已经落后了，要走向全国，经营者必须付出更多的努力。根据牛肉面行业发展经验，拉条子欲走向全国，政府部门的推动必不可少。有关地方政府部门应在启动资金、人员培训、市场调研等方面给予必要支持。

一盘拉条子，连接大产业。这一餐饮行业的发展，可以带动种植、养殖、物流、就业等，对于开展脱贫攻坚，贫困群众实现稳定脱贫、增收致富等，具有重要意义。笔者相信，以牛肉面为师，新疆拉条子完全可以“拉”出一条庞大产业链，走向全国甚至走向世界。（乔文汇）