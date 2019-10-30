随着肿瘤治疗技术的发展，癌症患者的生存期得到了延长，但癌性疼痛仍然困扰着患者。

“癌性疼痛”简称癌痛，是癌症患者身体现有或潜在组织损伤信息传到神经中枢后引起的，或与损伤有关的感觉和情绪上不愉快的体验。它是肿瘤患者最常见的症状之一，在肿瘤各个分期、各种治疗期间，甚至长期生存患者中都可能出现。癌痛门诊是肿瘤医院提供专业镇痛治疗的门诊，那么，患者到癌痛门诊就诊应该注意什么呢？

1、疼痛的程度如何描述

癌痛门诊主要是针对癌症患者的疼痛进行诊断、治疗，包括晚期癌症患者出现的疼痛、抗肿瘤治疗期间出现的疼痛、肿瘤根治性手术后长期存在的疼痛等。

在这里，医生会询问患者关于癌痛的各种情况，最好患者本人来就诊，因为疼痛是患者的自我感受。如果条件不允许，是家属就诊咨询，就需要提前做一些准备，对患者的疼痛情况进行初步观察并记录。比如，疼痛的部位是哪里；什么时候开始出现的疼痛；是什么性质的疼痛；一天之内大部分时间的疼痛程度；何时疼痛开始加重；服用了哪种镇痛药物，有无效果；是否因疼痛睡不着觉；疼痛对日常生活的影响；还有什么其他不舒服的症状等。另外，还要准备好患者近期的各项检查、治疗结果等，以便医生判断病情。

这其中，很受患者关注的就是“怎么描述自己的疼痛”和“疼痛性质”。

疼痛的描述是多维的，其核心问题是“疼痛程度”。一个简单的办法是，患者可以通过疼痛是否影响睡眠来间接判断疼痛程度。一般来讲，疼痛不影响睡眠为轻度疼痛；影响到睡眠，但还可以入睡的为中度疼痛；使人彻夜难眠的属于重度疼痛。

“疼痛性质”则是指疼痛是什么样的。它可以是酸痛、胀痛、针刺样痛、牵拉样痛……特别要注意疼痛有没有烧灼样、电击样、反射样这几种性质，这些往往提示合并有神经病理性疼痛，是需要在医生指导下添加辅助镇痛药物的。

2、三类镇痛药用处不同

临床上，通过规范化使用镇痛药物，患者的癌痛绝大多数都可以缓解。目前常用的镇痛药物有三大类：解热镇痛药物、阿片类药物、辅助镇痛药物。

其中，解热镇痛药物在医学上的术语是非甾体类抗炎药，如布洛芬缓释胶囊（芬必得）就经常用于轻度疼痛的治疗，有时在骨转移疼痛中也有联合应用。要特别注意这类药物是限制大剂量的，一定要在医生指导下遵医嘱服用，如果长期服用，需定期监测凝血机制及肝肾功能，胃溃疡、肝肾功能差、有出血倾向及凝血机制差的患者需谨慎服用。

阿片类药物是治疗癌痛的主要药物，以吗啡、羟考酮、芬太尼等为代表。这类药物是“红处方”药物，即镇痛效果更强，需要办理“麻卡”（指癌痛患者和中重度慢性疼痛患者办理的供应“麻醉类药品”的专用病历）才能使用。这类药物一定要在医生指导下服药，不能擅自加量、减量、停药。规范使用阿片类药物才能够达到满意的镇痛效果。

众所周知，阿片类药物会有一些副作用，有些副作用只是短期存在，如恶心、呕吐、头晕在用药早期一周内可以缓解，但便秘是会一直伴随服药期间的，需要联合使用通便药物保证大便通畅。

辅助镇痛药物包括抗抑郁药物、抗惊厥药物、激素等，一般是在使用阿片类镇痛药物的基础上为了提高疗效添加的，其使用剂量比较小，按医嘱使用即可。这类药物最明显的副作用是嗜睡，中国患者的反应比欧美患者更为明显。

所有的镇痛药物都不影响患者进行化疗、靶向治疗、放疗等抗肿瘤治疗，也不影响服用中药、营养品等其他药物。但要特别注意的是，一旦服用镇痛药物出现明显的副作用，要再次到癌痛门诊进行咨询。

3、癌痛应作为“慢病”自我管理

癌痛是慢性疼痛，常常会伴随患者较长时间，因此应作为“慢病”来自我管理。在住院期间，医生和护理人员会帮助患者管理疼痛，但由于疼痛是患者的主观感受，需要患者主动汇报疼痛相关信息。所以患者应学会像管理血糖、血压一样，自我管理癌痛，才能达到更理想的镇痛效果。

患者居家进行癌痛管理，应注意以下几点。

1、明确服用镇痛药物的药名、剂量、服药时间及方法，遵医嘱按时按量用药，不擅自调整用药时间和剂量。

2、每日评估并记录基础疼痛（过去24小时大部分时间的疼痛）强度，疼痛部位、性质及变化特点，爆发痛（在基础疼痛控制稳定的情况下突然发生的剧烈疼痛）程度及次数。

3、根据身体情况合理饮食，注意膳食搭配，食物宜清淡、易消化、粗纤维。

4、90%以上的患者服用阿片类镇痛药物会导致便秘，且不能靠饮食调理解决。因此要遵医嘱按时按量服用通便药物，记录每日排便情况，养成定时排便的习惯。

5、当出现不明原因的疼痛加重、疼痛部位和性质改变、严重的不良反应等情况时，及时到癌痛门诊就诊向医生汇报。

在癌痛自我管理中，家属是不可忽视的重要角色。家属需要与医护人员保持沟通，及时反映患者的疼痛情况，有助于医生及时调整治疗方案；为患者提供正确的疼痛治疗和护理知识，消除他们对疼痛治疗的顾虑；及时提醒和督促患者按时按剂量服用止痛药，掌握正确的给药途径；如患者出现爆发痛，家属可应用冷敷、热敷、按摩、放松、心理支持等非药物疗法缓解疼痛；帮助患者克服并处理止痛药物的副作用；为患者提供舒适的睡眠环境，制定合理的饮食、康复计划。

延伸阅读

中药能否对抗癌痛

经常有来癌痛门诊的患者希望开点中药治疗癌痛。那么，癌痛患者能使用中药进行镇痛治疗吗？

癌痛是由于肿瘤浸润、压迫或者抗肿瘤治疗导致的并发症，由于它是慢性疼痛，不及时治疗会导致患者吃不下、睡不着、活动受限，造成很大痛苦。因此，治疗癌痛最重要的一点是及早、充分镇痛，要直接“一步到位”，尽快把疼痛控制下来。

治疗癌痛要根据疼痛的程度选择不同级别的药物。如果患者的疼痛程度只是轻度且睡眠不受影响，可以考虑单纯使用中药治疗。具有镇痛作用的中药有很多，根据患者疼痛的性质来选择。比如，患者觉得上腹部胀痛，根据中医对胀痛的理解，可以考虑使用柴胡疏肝散、气滞胃痛冲剂等中药进行治疗。

对于使患者彻夜难眠的严重疼痛，应尽早使用阿片类镇痛药物治疗，不应使用其他类药物耽误治疗时间，吗啡是目前治疗重度癌痛的“金标准”。针对阿片类药物使用中出现的副作用，如便秘、恶心呕吐、头晕、尿潴留等，也可以配合使用中药改善副作用，其目的是保证患者可以坚持服用阿片类镇痛药物。

同样，在镇痛治疗中使用中药也要在医生指导下进行，不能擅自服药。

（作者单位：北京大学肿瘤医院）