受访专家：原国家茶叶质检中心教授级高级工程师 沈 红

关于白茶，有这样一句俗语，“一年茶，三年药，七年宝”。因此，很多人认为，白茶越老越好，然而，事实是这样吗？

原国家茶叶质检中心教授级高级工程师沈红告诉《生命时报》记者，白茶，指采摘后，不经杀青或揉捻，只经过晒或文火干燥后加工的茶。白茶属微发酵茶，相对于其他茶类，因为其独特的制作工艺，保留了茶树鲜叶大量的茶多酚、茶氨酸、黄酮、咖啡碱、可溶性糖等风味和营养成分，具有良好的保健功效。品质好的白茶适宜存放，以陈为贵，而且存放时间越长，价值越高。但并非所有的白茶都具有这种特性，比如以下几种：

1.产地不好的白茶。白茶中以高山白茶最有名，其因为昼夜温差较大、整体温度较低等优势积累了丰富的内含物质，这样的白茶才有收藏价值。而平地白茶，叶片内质不够丰厚，滋味也较苦涩，其品质在长时间的储存过程中，很难有质的飞跃。

2.工艺不好的白茶。工艺对白茶的品质起着极为重要的作用。日光萎凋（在户外有日光的自然条件下使叶子萎凋的方法）是对白茶品质影响最明显的工艺之一，它对制茶人的要求很高，需要有非常丰富的经验。如果室内加温萎凋，湿度温度分布不均匀会造成鲜叶萎凋程度不均，故而对白茶的品质造成不好的影响，这样的白茶不能久存。

3.储存不好的白茶。白茶需要整整3年的沉淀微发酵，才能归入老白茶的行列。因此，储存环境尤为重要。如果储存不当，使受潮霉变，这些发霉的白茶，也不可能越老越好。

值得注意的是，现在市场上有一些“做旧”的白茶，如何才能选到真正的老白茶呢？首先，从茶饼颜色上看，老白茶是“五颜六色”的，茶毫会转化为银灰色，未充分转化的叶子为绿色，转化的过程中呈褐色、黄色，深度发酵后呈黑色。若是单一的褐色或黑色，则大致可以判断为经喷水后再高温发酵的做旧茶。其次，从口感和香气上鉴别，白茶讲究“毫香蜜韵”，真正的老白茶口感滑、甜感足，杯底香气扑鼻，3~8年的白茶有荷叶香，8~15年的白茶有枣香，15年以上呈药香。如果只有陈香却没有其他香气，口感滋味接近普洱茶的平滑，并且不耐泡，也大致可以判断为做旧的白茶。最后看白茶叶底。通过自然氧化、缓慢发酵的老白茶，叶底静脉清晰，有活性，后期加工、做旧的白茶脉络不清晰，用手一捏就烂掉了。