老年人不发烧，不一定就没事
俗话说，老年人难过冬。这不，气温刚降下来几天，70多岁的曾阿姨就觉得最近有些咳嗽，吃了点消炎药和感冒药，每天除了出来吃个饭，就基本是躺在床上，也没有精神。
家人为了慎重起见，为曾阿姨挂了个号，送到医院做检查。一检查才发现，曾阿姨的肺炎已经很重了。肺部感染这么厉害，怎么一点都没发烧呢？
发烧就像是人体健康的“报警器”，人体一旦发生感染,体温都可能会烧到38℃以上。临床上发现，大部分老年人感染会发烧，但有20%～30%的老年人不发热或发热反应迟缓。所以，对这些不发烧的老年人感染应当引起高度警惕。
一般来说，引起老年人发烧的感染包括：呼吸系统感染，这一类感染最为常见，如支气管炎、肺炎等；泌尿系统感染，如尿道炎、膀胱炎等；消化系统感染，如胆囊炎等。
引发炎症的细菌或病毒等微生物作为致热刺激，可以刺激体温调节中枢，同时炎症也能刺激体内细胞释放内源性致热源；炎症的坏死组织在被机体吸收时，还可以产生吸收热；有的炎症直接刺激体温调节中枢，引发中枢性发热。
为什么会有一小部分老年人感染炎症却不发烧呢？这与老年人本身基础代谢率低、产生热量少有关系。以生活中最常见的老年人的肺炎为例，一些老年人症状表现不典型，起病隐匿，甚至没有典型的咳嗽、咳痰、发热、胸痛等症状。早期老年人更多的是表现为精神萎靡不振、头晕乏力、食欲下降、恶心呕吐、心率增快、意识模糊等，容易与其他慢性疾病混淆，量体温可以表现为发低烧。
另外，一些老年人反应能力降低，对外来刺激敏感性也降低。上了年纪的老年人，大都机体免疫力下降，免疫反应不激烈。而且，老年人大脑中枢神经调节能力减弱，反应减慢。
那么，老年人的体温应如何测量？老年人对低热反应不敏感，家里如果老年人出现上述症状，要及时测量口腔体温。一般情况下，老年人平均口腔温度为36.7℃左右，发热一般指口腔温度高于37.5℃。平常有习惯早上醒来测量基础体温的老年人，只要发现现在体温比基础体温升高1.3℃，即表明有发热。若体温超过38℃，应及时就医治疗。
少部分老年人患感染炎症性疾病不发烧或发烧不明显，则容易漏诊而延误治疗，致使老年人出现并发症的几率和死亡率均增高。而这些老年人一旦出现发热，常提示患有严重的感染。对于体温不高的老年人，从精神状态和食欲等反应综合考虑，较平常明显不同的，家人也要予以重视，尽早就医检查，以免贻误治疗。
（中南大学湘雅医院感染控制中心副教授李春辉）
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