随着社会的快节奏发展，越来越多的人都处于亚健康状态，其中失眠就是首居榜位的一大问题。造成失眠的原因很多，工作压力、感情压力、长期不正常生活习惯、疾病等都能造成失眠。目前虽然有很多助眠药物可以改善睡眠，但是许多患者畏惧药物的副作用，担心药物依赖而拒绝服用药物。

大部分失眠患者不仅仅只有失眠一个症状，而是同时伴有由失眠引发的多种病症。记忆力衰退，免疫力下降，容易引发肥胖、心脏病、中风，也增加了罹患高血压等慢性病的风险。长期经受失眠痛苦的患者在生理方面更容易出现多种健康问题。失眠不仅给患者个人的生理、心理造成多方面困扰，而且会导致工作效率低下，事故频发，带来一系列的社会问题。长期失眠可能会导致抑郁症，焦虑症，甚至想自杀。

《景岳全书·不寐》说“盖寐本于阴,神其主也，神安则寐，神不安则不寐”。脑为元神之府，诸阳之会,五脏六腑之精气血通过十二经脉和三百六十五络上达于头面部，濡养脑髓孔窍。据《灵枢·经脉》记载，手足阳明经分布于前额及面部，手足少阳经分布于头侧部，手足太阳经分布于头的颊部与颈部；阴经中除手少阴经与足厥阴经直接上行头面外，所有阴经的经别合入表里的阳经之后到达头面部。而任脉与督脉更是总督全身阴阳之气而行于头正中。所以，头面部总领一身之气。因此自我推拿头部穴位如印堂、百会、四神聪、头维、太阳、风池等穴位，能使头部经脉气血流畅，阴阳平衡，神有所主，心神得安，从而使患者睡眠得以良好纠正。故可以通过推拿头面部，调节阴阳，治疗失眠。

摩腹也可以治疗失眠。《素问·逆调论》云“胃不和则卧不安”。胃不和，顾名思义，是指胃病和胃肠不适；卧不安就是睡眠障碍，表现有入睡困难、易惊醒、醒后不易入睡、夜卧多梦、早醒、醒后感到疲乏或缺乏清醒感等。所以在饭后散散步，揉揉肚子，对失眠也有一定的作用。

（河南中医药大学第三附属医院副主任中医师吴毅明）