校园食品安全专项整治：学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达84%

10月29日，教育部在广东珠海召开新闻发布会，介绍推进校园食品安全专项整治工作进展情况。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰，市场监管总局食品经营司副司长马如林，广东省教育厅副厅长朱超华，江西省教育厅巡视员何建洋，湖南省桃源县第一中学校长燕立国作相关行动介绍并回答记者提问。

新闻发布会现场（图片来源教育部政府门户网站）

校园食品安全是教育实现立德树人根本任务的最初起点，也是培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人的基础性保障，同时也是实现教育现代化的基础工作。今年9月以来，教育部会同市场监管总局、公安部、农业农村部联合部署开展整治食品安全问题联合行动，成立领导小组，部署整体行动，加强监督检查，树立先进标杆，推动全国校园食品安全质量和水平的提升。

王登峰表示，教育部将“落实学校相关负责人陪餐制，每天不少于1名校(园)领导陪同学生就餐”和“学校食堂‘明厨亮灶’覆盖率超过80%，直辖市、计划单列市和省会城市力争达到全覆盖”，作为校园食品安全专项整治量化指标。

截止2019年10月14日，全国学校食堂“明厨亮灶”数量达到31.86万户，覆盖率达84%；直辖市、省会城市和计划单列市学校食堂“明厨亮灶”数为5.28万户，覆盖率达91%。专项整治期间，各地检查学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者63.1万户次，约谈2.7万户，立案查处2667起，警告1.14万户次，取缔无证经营者496户，撤换食品原料供货商2352个，更换供餐单位536个。

关于下一步校园食品安全专项整治重点任务，王登峰表示将按照《教育部解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题整治方案》总体要求，实施“一个整体行动”，完成“六项具体任务”。

实施“一个整体行动”是：实施学校全方位环境改善整体行动，以食品安全和学校环境卫生为重点，整体推进食堂、宿舍、教室、厕所、操场等全方位环境整治，呵护广大师生健康，提升学校卫生与健康教育工作质量和水平。

完成“六项具体任务”是：压实主体责任；落实督导检查；加强健康教育；健全制度体系；宣传典型经验；做好总结评估。教育部要求各地教育行政部门会同卫生、市场监管等部门，织密校园食品安全网，严格落实陪餐制度，严查风险隐患，对营养改善计划出现问题的省份开展督办工作，集中约谈相关省份负责人，督促及时做好校园食品安全整改工作，坚决斩断从孩子“口中夺食”的黑手。