叮当快药发布新战略:扩商品、增服务、拓新城

“围绕服务百姓健康这一目标，叮当快药要着力打造急用药快、慢病用药药厂直供、医生药师专业服务的健康平台，通过百城千店计划，将专业化、系统化的健康服务覆盖到全国更多城市”。近日，叮当快药创始人兼董事长杨文龙在10·28战略启动会上如是表示。

优化供应品类结构，服务好百姓健康

根据研究资料，我国当前慢病群体巨大，慢病用户已超过2.6亿人。尤其是老年人的慢性病，具有高发病率、长期性和可管理性，慢病管理是一个巨大的市场。由此，抢占慢病市场对于医药零售企业的重要性显而易见。

据了解，2019年以来，叮当快药在现有供应链基础上，进一步扩充未病养护及慢病管理类商品，优化供应端品类结构。这意味着叮当快药除了要继续夯实现有的“急用药”业务外，愈加重视“慢病用户”的健康服务。杨文龙介绍，叮当快药凭借供应链优势以及“网订店送、网订店取”的线上线下一体化运营模式，在过去几年内实现稳健发展，逐渐构建起内生性壁垒。其“28分钟送药到家”的急用药服务深入人心，取得了良好的口碑，获得用户、市场乃至资本方的普遍认可。不仅如此，这种供应链优势也将为叮当快药的服务慢病用户，抢占慢病管理市场提供先天优渥的土壤。

另据叮当快药方面透露，除加强供应链的打磨外，2018年11月，叮当快药通过重点升级互联网医院，发布“在线问诊、健康咨询”叮当快医医生服务，为慢病专业安全用药提供保障。下一步还将持续提升在线咨询响应速度、进一步完善细分科室、强化互联网技术赋能、细化用户健康档案，通过精细化运营提升医事服务能力。

从一线准一线到二、三线城市，将健康服务送进千家万户

公开资料显示，叮当快药现已覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、天津、济南、杭州、武汉、南京、东莞等诸多一线及准一线城市，成功将“28分钟送药到家、1分钟在线找医生”的健康服务推广到华北、华西、华中、华东、华南五个大区。

据内部人士透露，预计未来1~3年，叮当快药将通过赋能更多药房，把“网订店送、网订店取”线上线下一体化运营的模式全面复制、推广到更多城市，基本覆盖全国县级市市场。

根据合作方案，叮当快药将为药房升级，提供包括“供应链赋能、技术赋能、互联网医院赋能、流量赋能、CRM赋能、保险赋能、院外流转赋能、资本赋能”在内的八大赋能。