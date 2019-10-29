要让“地铁禁令”长出“牙齿”

交通运输部《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》（以下简称《办法》）日前发布。在乘客行为规范方面，《办法》明确了影响运营安全的10类禁止性行为，以及影响秩序的7类约束性行为，包括不得在地铁内进食（婴儿、病人除外），使用电子设备时不得外放声音，不得骑行平衡车、电动车、自行车，不得使用滑板、溜冰鞋等。

城市地铁大发展的时间并不长，可以说，地铁还是一个新空间、新形态，与之相适应的新规范、新秩序还没完全发育成熟，过程中有些摩擦与冲突在所难免。就像个别乘客使用电子设备时外放声音，就是一个常见而又令人生厌的行为。轨道交通客流量日益增大，保持车厢内相对安静，是维持公共秩序和公共文明的基本要求，个别乘客在乘坐列车时不顾他人感受，在刷视频、玩游戏、看剧集时将音效外放，对其他乘客造成困扰，非常要不得。某些时候，还可能引发不必要的冲突——2018年8月22日，北京地铁9号线上，一乘客在列车上用手机扬声器听音乐，引发一位乘客不满，双方发生了肢体冲突。

放眼世界，地铁文明也靠“禁令”来养成。一些城市除了禁食禁烟等通行惯例外，还有很多有特色而又苛刻的禁止行为和惩罚措施。例如，在日本地铁车厢内的规定区域，不允许打开和使用手机；在莫斯科地铁，严禁众目睽睽之下的拥抱等亲密行为。别以为“地铁禁令”只是说说而已，有些城市可是动真格，如华盛顿地铁当局就明文规定，在车上和站台上吃喝东西都是“违法行为”，警察可以抓人。

纵观国内，北京、上海、广州等许多城市也专门为地铁立规矩。如上海市，在2002年就出台了《上海市轨道交通管理条例》。梳理国内城市的轨道交通管理条例，有共识也有分歧，譬如对地铁内进食，有的全面禁止，有的只禁部分，如“有刺激性气味食品”。不同城市规定各异，容易让外地游客莫衷一是。《办法》从更高层面着眼，为各地统一步调作了指引与遵循。

好规定还要有好执行，《办法》要落到实处，只有宣示性条款是不够的，还要有具体的管束措施，而《办法》对此语焉不详。在法律缺席的语境下，行政处罚应为可行之道。罚款是最常用的一种手段（尤其对逃票行为），经济处罚之外也可以考虑更多、更具威慑力的惩戒手段。譬如，对于故意违反《办法》而又不听劝阻的乘客，规定地铁运营单位有权拒绝为其提供乘车服务，并报告公安和交通执法部门，将其行为记入个人信用信息平台；或者像一些地方管理行人冲红灯一样，让违规乘客参与轨道交通志愿服务一定时间，以达到教育目的。

无规矩不成方圆，有效遏止地铁不文明行为，不仅要出台禁令，还要让禁令长出“牙齿”，有震慑力、约束力才行。

（练洪洋）