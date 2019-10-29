无花果火麻仁麦冬煲瘦肉滋阴润肺

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：润肠通便、滋阴润肺

推荐人群：老年、体虚、产妇津血不足以及秋燥所致的肠燥便秘

材料：无花果3个、火麻仁15克、麦冬20克、瘦肉200克（2~3人量）

烹调方法：将无花果、火麻仁、麦冬用清水冲洗，稍浸泡，瘦肉洗净，切大块，将所有食材一起放进瓦煲内，加入适量水，大火滚沸后改用中小火煲1小时即可调味饮用。

汤品点评：

麦冬是夏秋季常用的煲汤材料，有养阴润肺、益胃生津、清心除烦的作用，对于肺阴不足、燥热干咳有润燥止咳的作用，同时对于热伤胃阴、口渴咽干、大便燥结可以滋阴润肠通便。

火麻仁是植物种仁，富含油脂，味甘质润，有润燥滑肠作用，还兼有滋养补虚的效果，对于老年、体虚、产妇津血不足肠燥便秘最为适宜。而无花果清肺止咳、利咽润肠，煲汤时加点无花果可以增加汤的甜味，是取代含糖蜜枣的不错选择。三者合而为汤，对于秋燥引发的便秘有一定的食疗作用，有需要的朋友不妨一试。