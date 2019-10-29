市场监管总局：安莱俪依2段婴儿配方乳粉营养指标与标签标示值不符

人民网北京10月29日电（董童）28日，国家市场监督管理总局于官网发布《关于5批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）称，近期市场监管总局组织食品安全监督抽检食用农产品、婴幼儿配方食品、炒货食品及坚果制品、蜂产品、食糖等5大类食品266批次样品，发现食用农产品、婴幼儿配方食品2大类食品5批次样品不合格，检出农兽药残留、营养指标与标签标示值不符等问题。

据市场监管总局提供的不合格产品信息显示，上海市松江区婴垚婴儿用品商店销售的、标称北京中瑞天德国际贸易有限责任公司经销的、欧货易（上海）国际贸易有限公司进口的、INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.生产的安莱俪依较大婴儿配方乳粉（6－12月龄，2段）（原产国：西班牙），经中国检验检疫科学研究院综合检测中心检验发现，维生素D检出值为0.318μg/100kJ，虽符合食品安全国家标准要求的0.25-0.75μg/100kJ，但低于产品标签标示值0.43μg/100kJ。

抽检不合格食品具体情况通告如下：

农兽药残留问题

重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司丰都店销售的、来自重庆明品福冷链物流公司超旭的冻鸡大腿，金刚烷胺检验结果为25.5μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得检出。检验机构为武汉食品化妆品检验所。

重庆时代佳惠百货有限责任公司销售的散装包谷鸡蛋，恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）检验结果为2.86μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得检出。检验机构为武汉食品化妆品检验所。

重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司五里店店销售的、来自重庆农投肉食品有限公司38的里脊肉-精（猪肉），氯霉素检验结果为0.152μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得检出。检验机构为武汉食品化妆品检验所。

重庆市江北区大石坝五村农贸市场（经营者：丁小波）销售的芹菜，毒死蜱检验结果为0.73mg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤0.05mg/kg。检验机构为武汉食品化妆品检验所。

营养指标与标签标示值不符的问题

上海市松江区婴垚婴儿用品商店销售的、标称北京中瑞天德国际贸易有限责任公司经销的、欧货易（上海）国际贸易有限公司进口的、INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A.生产的安莱俪依较大婴儿配方乳粉（6－12月龄，2段）（原产国：西班牙），经中国检验检疫科学研究院综合检测中心检验发现，其中维生素D检出值为0.318μg/100kJ，低于产品标签标示值0.43μg/100kJ。北京中瑞天德国际贸易有限责任公司对检验结果提出异议，并申请复检；经北京市食品安全监控和风险评估中心复检后，维持初检结论。

通告显示，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、上海、重庆等省级市场监管部门立即组织开展处置工作，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。