中医药“国际范儿”越来越足

中外留学生在张同泰国药馆工作人员的指导下体验传统端午香包的制作。

新华社记者 徐 昱摄

把中医药工作摆在更加突出的位置，让这一中华文明的瑰宝焕发新的光彩——近日，中医药发展喜讯连连，习近平对中医药工作作出重要指示、《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》正式发布、全国中医药大会在京召开……国家战略的支持与推动，为新时代传承创新发展中医药事业指明方向，为中医药振兴发展、走向世界创造了新的机遇。

一株“中国小草”挽救百万生命，一枚“神奇银针”穿行“一带一路”……蕴含着中华民族伟大智慧的中医药，对世界文明进步产生了积极影响。

“中医药作为国际医学体系的重要组成部分，正为促进人类健康发挥积极作用。”中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼在接受本报采访时说。

世界需要中医药

今年5月，第72届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，首次纳入起源于中医药的传统医学章节，这标志着中医药正式接入国际主流医学这一分类体系，对推动中医药国际化具有重要意义。

推动中医中药国际标准制定，积极参与国际传统医学相关规则制定，这是中医药开放发展、参与国际交流与合作的必经之路。近年来，中国与世界卫生组织、国际标准化组织、中东欧国家、东盟、上合组织、金砖国家等多边机构在传统医学国家政策制定、科学研究、标准化等领域的合作不断加强。

在张伯礼看来，中医药走向世界是时代需求。随着经济社会的发展，人类疾病谱发生了巨大变化，由此带来了医学目的、医学模式的变革。世界卫生组织在《迎接21世纪挑战》报告中指出：“21世纪的医学，不应该继续以疾病为主要研究领域，应当以人类的健康作为医学的主要研究方向。”

“世卫组织的这一论断，恰恰与中医药学的基本理念一致。”张伯礼说。

张伯礼表示，中医药学本质上是健康医学的先驱：中医药学强调养生保健治未病的积极预防疾病思想，是一套完整的医学知识体系。“这种学术特色和优势契合了当前的医学发展需求，这也是中医药学在世界范围内广泛传播、不断发展的根本原因与基础。”

在此背景下，中医药日益获得国际社会的认可。数据显示，中医药目前已传播到183个国家和地区。到目前为止，共有113个国家认可使用针灸，其中有20个国家将针灸纳入医疗保险体系。此外，已经有一批中药方剂通过明确药效物质、建立标准化生产链，更好更快地为欧美市场接受。

“根据相关统计数据，已有29个国家设立了传统医学的法律法规。欧美一些国家，包括匈牙利和葡萄牙等，都已将中医列为健康医疗体系的一部分。”张伯礼说。

疗效获国际认可

不久前，2019年度联合国教科文组织—赤道几内亚国际生命科学研究奖公布获奖名单，来自中国的屠呦呦成为3名获奖者之一。

联合国教科文组织在公告中表示，屠呦呦发现的全新抗疟疾药物青蒿素，在20世纪80年代治愈了很多中国病人。世界卫生组织推荐将基于青蒿素的复合疗法作为一线抗疟治疗方案，拯救了数百万人的生命，使非洲疟疾致死率下降66%，5岁以下儿童患疟疾死亡率下降71%。

从荣获诺贝尔生理学或医学奖，到再度得到国际认可，屠呦呦的中医药研究实践，让世界看到了中医药的用武之地和传承创新。

“青蒿素是传统中医送给世界人民的礼物。”屠呦呦说，中医药是一个伟大的宝库，应该让其发挥更大作用，为人类健康造福。

从中国科学家屠呦呦对青蒿素的研究获得诺贝尔奖，到包含起源于中国的传统医学被纳入《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，凡此都表明中医药正进入国际视野。据中国外文局对外传播研究中心在五大洲22个国家开展的第五次中国国家形象全球调查（2016-2017）结果显示，中医药继续成为国家形象亮点。

张伯礼表示，在循证医学理念的指导下，一系列高质量的中医药临床研究证据不断涌现，比如中医药治疗心血管疾病、针刺治疗压力性尿失禁等。“中医药的疗效已经逐渐获得了国际同行认可，科研成果相继在国际权威杂志发表。”他说。

就中医药在防治常见病、慢性病等疾病中的疗效获得国际认可，贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室副研究员顾玮对几个案例印象深刻：2006年，美国食品药品监督管理局（FDA）批准了第一个中药处方茶多酚（Veregen）——用于局部（外用）治疗由人类乳头瘤病毒引起的生殖器疣；2016年9月，中国第一个进入美国FDA临床研究的治疗流行性感冒的中药——连花清瘟胶囊美国二期临床研究在弗吉尼亚州正式启动……

贡献中国智慧

在中医药服务惠及世界、造福人类的过程中，作为中华优秀传统文化的重要组成部分，中医药文化也为人类贡献了中国智慧与中国方案。

目前，中医针灸和藏医药浴法分别列入人类非物质文化遗产代表作名录；《本草纲目》和《黄帝内经》被联合国教科文组织列入世界记忆名录，数量可观的中医古籍成为中华文化中的医学瑰宝；以“简便验廉”著称的中医药，成为受人追捧的养生保健和诊疗方式，也吸引了越来越多年轻人的关注和喜爱。

如今，中医药将其在疾病预防、治疗、康复等方面的独特优势融入多国医药文化中，成为不同文明美美与共的最佳写照。

在提升中医药国际传播文化认同度的过程中，孔子学院、中医药海外中心提供了重要平台。

来自孔子学院总部的数据显示，目前为止，全球共有16所中医特色孔子学院，更有不少孔子学院开设了中医药课程，举办中医药文化讲座、体验等活动。

孔子学院总部相关负责人表示，孔子学院成了世界认识中医药文化的重要平台，中医药文化通过多种形式传向世界各地，包括与国外院校合作开设中医专业和中医类汉语学分课程等。

如今，中医药已成为构建人类命运共同体和“一带一路”国际合作重要内容。我国已与40余个外国政府、地区和组织签署了专门的中医药合作协议，在“一带一路”相关国家和地区建立了一批中医药海外中心，在30多个国家和地区开办了数百所中医药院校。根据规划，到2020年，中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形成，与沿线国家合作建设30个中医药海外中心。

“中医药既是‘一带一路’倡议中民心所向的外援项目，也是中华文化传播的重要载体以及人文交流的重要内容，它能在‘一带一路’沿线国家进一步彰显东方智慧，服务于健康世界的建设。” 张伯礼说。