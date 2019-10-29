天气变化带来三种身体不适
伴随着风暴等天气模式的改变，气压变化会对身体产生一定影响，有些人对此尤其敏感。美国“自然母亲网站”近日总结了气压变化对人体的三个影响。
1.头痛/偏头痛。日本独协医科大学的研究人员要求偏头痛患者记录一年中的头痛发生情况，然后将这些日记与附近气象站记录的气压变化进行比较后发现，气压低与偏头痛的发病和持续时间有直接相关性。研究人员指出，低气压会造成大气和鼻窦之间产生压差，从而导致头痛或偏头痛。当鼻窦充血或阻塞时，问题会加剧。
2.关节疼痛。英国塔夫茨新英格兰医学中心的研究人员对200例膝骨关节炎患者进行调查后发现，气压及周围环境温度变化和膝关节疼痛程度之间存在联系。这可能是由于气压影响了连接关节囊的液体黏度，也可能是它触发了关节神经末梢的疼痛反应。不管是哪种情况，当暴风雨来临时，有些人会感到关节疼痛。
3.血压变化。血液通过心脏产生的压力流经身体，这种压力会受到周围空气压力的影响。生物气象学家认为，气压下降时，血压也会下降。对一些人来说，这可能意味着他们有头晕或视力模糊的感觉。血管对周围环境的湿度、大气压、云层厚度或风的突然变化的反应与对寒冷的反应一样，而与天气有关的血压变化在65岁以上人群中更为常见。▲ （萧忠彦）
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