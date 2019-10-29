受访专家：天津体育学院运动人体科学系教授 谭思洁

有些女性在穿衣服时发现腋下多了两坨肉，十分影响美观，烦恼不已。对此，天津体育学院运动人体科学系教授谭思洁介绍，这多余的肉，多为假性副乳，即腋窝前或下的皮下脂肪增多，可以通过以下四个动作得到改善，让身形更好看。

1.腰背屈：坐在床或垫上，两手握住踝部，肘关节触地，上身前屈，腰背充分伸展，尽量使胸部触到大腿上；持续6~8秒钟后，还原，做10~12次。

2.颈后臂屈伸：站直，两手正握杠铃片，肘高抬，然后将杠铃片向上举起，直至两臂伸直后还原。连续做8次，做4~6组。

3.推墙练习：两手立掌撑墙，身体向前倾墙而站，屈肘用力推墙使身体直立，停顿一会儿后还原。连续做20~30次，共2组。

4.俯卧跪姿屈臂健胸：双膝跪在地板上，手臂伸直撑地，然后向下做屈臂动作，一直弯到胸着地为止。屈臂时，注意把身体的重心放在手腕上，用手臂和手腕的力量支撑身体重量。反复做8~10次。▲