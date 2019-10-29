“捯气儿”困难 这些食物别碰
人突然捯不上气儿，可能是四大病因在作怪。患者可能会感觉到空气不足，呼吸很费力，有一种空气很快被耗尽的感觉，也就是通常所说的“气短”“喘不上气来”。随之而来的，患者还会出现呼吸频率加快、深度加深，严重的时候必须张口、耸肩、鼻翼煽动、点头，甚至出现发绀、嘴唇发紫等现象。北京120急救中心的专家今天就来教大家，遇到这种突然“上气不接下气”的患者如何施救，并为咳喘患者开出饮食处方。
突然喘不上气 四大病因在作怪
北京120急救中心的专家介绍，呼吸困难是呼吸功能不全的一个重要症状。我们先了解不同情况下的病因，以便于更好地进行急救。呼吸困难分为下列4种类型：肺源性呼吸困难 肺部疾病所致，如：慢阻肺、肺气肿、支气管炎、哮喘、肺不张、肺梗塞、气胸等。肺部疾病患者通常在运动时会感到呼吸困难、喘不上气。如果心脏或肺部不能正常工作，甚至极小用力都可能使呼吸速度剧烈增加并出现气短、呼吸困难。严重的肺部疾病休息时也会出现喘不上气。
心源性呼吸困难 常见于左心功能不全所致心源性肺水肿，其临床特点，患者有严重的心脏病史。呈混合性呼吸困难，卧位及夜间明显。
血源性呼吸困难 重症贫血可因红细胞减少、血氧不足而致气促，尤以活动后显剧，大出血或休克时因缺血及血压下降，刺激呼吸中枢而引起呼吸困难。
神经精神性与疾病性呼吸困难 重症脑部疾病如脑炎、脑血管意外、脑肿瘤等直接累及呼吸中枢，出现异常的呼吸节律，导致呼吸困难。
突然喘不上气 急救分三步
北京120急救中心的专家介绍，紧急情况下对突然喘不上气的患者可分三步施救。
第一步：扶患者坐起，使其两腿下垂，以减少静脉血液的回心血量，从而降低心脏的负荷，还可以减少腹腔脏器对肺部的压迫减轻症状。
第二步：有条件的话，让患者及时吸入氧气，纠正缺氧状态。哮喘患者半卧位吸氧，同时及时吸入手边备用的气喘喷雾剂；如心绞痛发作，血压较高，可含服硝酸甘油片（血压低时不可服用）。
第三步：尽快拨打120急救电话，并说明具体情况。
咳喘者的饮食处方
忌食辛辣刺激食物
如辣椒、辣酱、辣油、咖喱粉、胡椒、芥末等辛辣之品对呼吸道黏膜有明显的刺激作用，使支气管痉挛会加重呼吸急促。
忌食温热性食物
如羊肉、驴肉、狗肉、公鸡肉等性温助阳的发物，它可助热生火，灼津成痰，痰浊阻滞，使病情加重。
忌食海腥发物
如对虾、螃蟹、海鳗、带鱼、黄鱼等海味能诱发哮喘，加重呼吸困难，同时能酿生痰浊，诱发病症。于肺，使气喘加重。
忌食油腻荤腥、油煎油炸食物
如肥猪肉、羊肉、牛排、奶酪等这类厚腻荤腥食物，炸油饼、油条等油煎、油炸的食物，均易碍脾胃酿生痰湿，壅阻于肺，使气喘加重。
忌饮酒、咖啡
咖啡和酒中的酒精均对支气管有明显的刺激作用，可导致气管痉挛、气喘加重，另一方面可助热生火，炼津成痰，使病情加重。
食用易消化食物
重度肺纤维化病人可予软食或半流食，这样可以减轻呼吸急迫所引起的咀嚼和吞咽困难，既有利于消化吸收，又可防止食物反流。文/本报记者 李洁
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