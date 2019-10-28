健康肽
运鸿集团重点依托生物科技产业，通过不断的技术创新与突破，对有机农产品中的“肽”元素进行提炼，在“产、学、研、用”的协同创新中，与国内外多家科研机构合作研发出了“苦瓜胜肽”这一糖尿病的冠军产品。目前肽产品持续应用于个人清洁、美妆护肤、膳食营养、保健等场景领域，为全民提供健康优质的生活方式，也为实现中华民族的伟大复兴和中国梦贡献一己之力。
运鸿集团已于：2018年11月30日获批国家高新技术企业证书，证书编号：GR201842001546
2019年6月10日获批美国FDA食品认证书，证书编号：848421219170
2019年6月18日获批美国FDA化妆品认证书，证书编号：1008932
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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