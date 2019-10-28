1、吸收速度很快。有人说多肽吸收的速度像火箭一般的快。

2、吸收的完整性。多肽可以直接被吸收，并且完整的被吸收，不需要消化，不会产生任何排泄物。

3、吸收的主动性。有优先被吸收的特权。

4、被吸收后的运输作用。多肽被吸收后可以帮助运输营养物质，增强机体的吸收能力。

5、被吸收后被做为载体。可以将一些有益的微量元素吸附、粘连、装载在本体上。

6、被吸收后作为信使。可以作为神经递质传递信息，让人体的器官互相协调作用。