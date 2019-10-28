没有肽就没有生命
1、肽是构成人体细胞的基本材料。
2、肽是一种由人体自身分泌的一种物质，主要分布在神经组织和其它组织器官中。参与了人体的生长发育和蛋白质、脂肪、糖三大物质的代谢。它控制着蛋白质的合成数量、质量和速度；控制着基因正常的表达和复制，进而控制着人的疾病和衰老。
3、肽涉及到人体的各个领域：激素、神经、生殖及细胞的更新、代谢、生长、修复。
4、调节体内各个系统器官和细胞的生理功能。消化功能、心血管功能、内分泌和性功能的调节也都有肽类物质直接参与，又是机体完成免疫功能和进行免疫调节的重要活性物质。
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