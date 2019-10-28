什么是肽
1、一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基可以缩合成肽，形成的酰胺基称为肽键。
2、两个或以上的氨基酸脱水缩合形成若干个肽键从而组成一个肽，多个肽进行多级折叠就组成一个蛋白质分子。
3、肽是介于氨基酸和蛋白质之间的一种活性物质。
4、氨基酸的分子最小，蛋白质最大。
5、肽对我们既熟悉又陌生，白蛋白、球蛋白是肽；羊胎素、干细胞是肽；胰岛素、催产素是肽；胸腺肽更是肽。
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