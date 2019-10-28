综合防控近视精彩开局 校园食品安全整治加强

2019年前三季度，学校卫生与健康教育工作突出重点，着力创新，在综合防控儿童青少年近视、加强校园食品安全、开展中国特色学校健康教育、完善学校传染病防控政策制度体系、实施全国学生体质与健康调研等方面取得新进展。

综合防控儿童青少年近视实现精彩开局

教育部会同国家卫生健康委、体育总局、市场监管总局等八部门，建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制，加强组织领导、宏观指导、统筹协调、综合管理、重大调研和督促检查。9月27日，召开全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制第一次会议。

指导和督促各地研制省级综合防控儿童青少年近视实施方案，截至10月16日，各省份均印发省级实施方案。截至9月3日，教育部、国家卫生健康委与31个省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团全部签订全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书，明确了职责任务。

建立了由85名专家组成的第一批全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团，将组织宣讲与赴地方调研督导相结合，完善机制建设，明确宣讲要求，上下联动推进。自5月15日在北京小学举办全国近视防控专家宣讲团首场宣讲以来，开展了300多场次宣讲，覆盖学生和家长2000万人次。

批复同意29个全国儿童青少年近视防控改革试验区和84个试点县（市、区）开展改革试验和试点工作，强化示范引领，加大投入力度，整体提升质量，抓出成果成效。

推出专题网页，加强宣传教育。在教育部门户网站推出以“呵护明亮双眼共筑光明未来”为主题的“全国综合防控儿童青少年近视特别策划”专题网页，发布16集儿童青少年视力保护系列普及微课和8集儿童青少年近视防控系列公益动漫。在《学生健康报》等纸媒、人民网等网络平台和自媒体集中宣传推介各省（区、市）近视防控经验。

校园食品安全在专项整治中全面加强

会同市场监管总局、国家卫生健康委印发《学校食品安全与营养健康管理规定》，明确教育、市场监管和卫生健康等部门职责，细化主体责任，推动地方和学校严格落实食品安全“四个最严”要求。

成立教育部部领导任组长的领导小组，设置综合协调、新闻宣传和案件查办三个专项工作组。

教育部部长专题办公会听取校园食品安全专项整治工作进展情况汇报，分析形势，部署深入推进专项整治。会同有关部门研制《关于在整治食品安全问题联合行动中落实校园食品安全整治任务的意见》，压实校园食品安全管理主体责任。

分别联合国家市场监管总局、公安部、农业农村部、国家卫生健康委等有关单位，开展学校和学生集体用餐食品安全风险隐患排查、部署食品安全整治重点工作、加强学校和幼儿园食品安全管理、部署提高“明厨亮灶”率、调研走访校长陪餐制等落实情况。

开展中国特色学校健康教育

9月10日，教育部在上海召开全国学校卫生与健康教育工作座谈会，交流上海、吉林、江西、宁夏、天津等地工作经验，部署下半年学校卫生与健康教育重点工作任务。

贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，实施中小学健康促进行动。开展2019年“师生健康中国健康”主题健康教育。

调研中小学“厕所革命”。9月中下旬，教育部会同国家卫生健康委，赴辽宁省本溪市本溪满族自治县和桓仁满族自治县、铁岭市铁岭县和内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗调研中小学“厕所革命”，通过召开座谈会、听取汇报、查阅资料、个别访谈等方式深入了解情况，赴12所学校和幼儿园实地调研，形成调研报告。

完善学校传染病防控政策制度体系

强化艾滋病预防教育，教育部、国家卫生健康委联合印发《关于切实加强新时代学校预防艾滋病教育工作的通知》，联合国家卫生健康委等部门印发《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》，联合国家卫生健康委等部门印发《遏制结核病行动计划（2019—2022年）》《普通高等学校传染病预防控制指南》。印发《关于加强流感等传染病防控和学校食品安全工作的通知》，保障学生身心健康。

实施全国学生体质与健康调研

教育部等六部门印发《关于开展2019年全国学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作的通知》，在全国开展新一轮5年一次的全国学生体质与健康调研工作，与2019年《国家学生体质健康标准（2014年修订）》测试抽查复核工作同步部署安排。牵头统筹并会同有关部门协调调研和抽查复核工作，组建协调小组，开展2期专题培训，明确组织实施要求和进度安排，向地方拨付专项经费，指导各地开展工作，及时调度进展情况。

此外，还设立“新中国70年学校卫生与健康教育”专项研究，编写新中国70年学校卫生与健康教育大事记和研究报告。

重视宣传典型经验，在教育部网站编发各地综合防控儿童青少年近视工作、加强学校卫生健康工作、校园食品安全工作等的典型经验。（根据教育部体卫艺司提供的资料整理）