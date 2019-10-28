北京中医药大学东方医院专家团队宁夏送健康
2019年10月25~26日，由北京市中医管理局、宁夏回族自治区卫生健康委员会、宁夏回族自治区中医药管理局主办的第七届“北京中医药专家宁夏行”活动在宁夏回族自治区银川市举行。北京中医药大学东方医院拓展部刘香弟、针灸科胡慧、肿瘤科李泉旺、乔占兵、骨科李运海、妇科佟庆、呼吸科马建岭、推拿科沈潜等8名专家组队赴宁夏送健康。
启动仪式上，胡慧主任代表北京市中医药专家发言。同时进行了“京宁合作第二批重点专科建设项目”授牌，胡慧、李运海、马建岭三位主任还分别为宁夏医科大学附属回医中医医院针灸科、中医骨伤专科，宁夏回族自治区中医医院肺病科授牌。胡慧和佟庆主任作为“第八批宁夏优秀中医临床人才研修项目”指导老师收徒。随后，来自北京八家三甲中医医院及宁夏的百名中医专家，为宁夏3000名群众进行了义诊。北京中医药大学东方医院专家还专门到对口帮扶单位宁夏医科大学附属回医中医医院进行了义诊和查房，受到当地群众欢迎。（北京中医药大学东方医院 沈潜 ）
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