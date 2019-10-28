二手烟成为儿童呼吸健康的“头号杀手”

10月28日是男性健康日，“关爱男性健康，劝导爸爸戒烟”暨“我劝爸爸戒烟”主题征文评选揭晓发布会于27日在京举行。“我劝爸爸戒烟”主题征文于今年9月正式启动，全国2000余名小学生积极参与，最终文字和绘画作品各100件分获一二三等奖。

广州呼吸疾病研究所发布的《儿童呼吸健康科普白皮书》显示，14岁以下儿童发病率最高的是呼吸系统疾病，占比达51.87%。导致儿童呼吸系统疾病的室内环境问题主要有三大因素，位居第一的是二手烟，占比38.30%；位居第二的是三年内家里有过装修，占比30.11%；位居第三的是烹调油烟，占比23.50%，不难看出，二手烟已成为影响儿童呼吸健康的“头号杀手”。

“二手烟的危害绝不亚于一手烟。”著名控烟专家、中国控烟协会原常务副会长许桂华研究员介绍，有研究证实，烟草燃烧过程中许多化合物在二手烟中的释放率比一手烟还高，如一氧化碳，二手烟是一手烟的5倍，焦油和烟碱是3倍，氨是46倍，亚硝胺(强烈致癌物)是50倍。“很多儿童长期生活在二手烟环境中，即便生病期间，家长也还在抽烟，这种家长极不负责。”

许桂华指出，父母任何一人吸烟，儿童患上呼吸道疾病、下呼吸道疾病和喘息性疾病的风险均高于父母不吸烟的儿童，且儿童患呼吸系统疾病的次数随吸入二手烟的增加而增加。

“男性是吸烟的主流人群，吸烟除了对孩子健康造成不利影响，对男性自身的危害更为严重，肺癌、慢阻肺、心脏病、糖尿病、脑卒中等都与吸烟有重要关系。”中国疾病预防控制中心慢病中心主任吴静教授解释，吸烟会引起肺癌，公众认知已经比较明确，吸烟与高血压、糖尿病、冠心病等慢性疾病的关系，公众的认知相对较弱。

国内一项纳入21563名居民的流行病学调查显示，在吸烟人群中，高血压、冠心病和脑卒中患病率分别为32.56%、3.04%和0.25%，不吸烟人群心血管疾病患病率明显低于吸烟人群，女性人群中尤其明显。

吴静主任在报告中介绍，国外有研究显示，烟草中的尼古丁使交感神经兴奋、儿茶酚胺释放增加，致使血压升高、心率增快，长时间的应力增加导致血管壁肥厚、弹性下降。吸1支烟可使收缩压短暂升高10～30mmHg，重度吸烟可引起血压持续升高。也有研究显示，长期吸烟可使脂肪组织氧化增多，血浆游离脂肪酸水平升高，从而发生中心脂肪堆积形成腹型肥胖，导致胰岛素抵抗的发生，进而引发糖尿病。

另外，烟草中与冠心病有关的主要是尼古丁和一氧化碳，发生冠心病危险及死亡与每天吸烟的支数直接相关。有研究显示，每天吸烟1～14支的人，患心肌梗死的相对危险度是不吸烟者的1.4倍，每天吸烟15～24支者则为3.4倍，每天吸烟在25～34支则为5倍，每天吸烟超过35支则增至7倍。可见吸烟与慢性病的发生有直接相关性。

除了上述疾病，吸烟对男性最直接的伤害还有引起男性ED、男性不育和男性雄性激素减退等，这些也已得到了有力的证实。中国性学会会长、中国控烟协会常务理事、北京大学第三医院男科专家姜辉教授介绍，“吸烟导致男性ED这已是公认的事实，在英国、加拿大、巴西及中国香港等地，市场上售卖的卷烟烟盒上已经标识‘吸烟导致男性阳痿’并加有相关图片，这样的标识在提高公众对烟草危害的认知上有很好的帮助。”

去年中国性学会联合中国控烟协会等单位发布的《中国吸烟男性生育健康调查报告》也显示，受调查者中有32.34%的吸烟男性精液异常，比不吸烟男性的异常率要高出一倍多，且吸烟男性夫妇怀孕后，胎停孕、流产的概率也比不吸烟男性高出近八成。“所以，吸烟无论对已育男性还是准备生育的男性，都会造成健康伤害。我在门诊中遇到有生育异常的吸烟男性，首先就会让他们戒烟，干戒戒不了的就应该去看戒烟门诊，借助戒烟药（酒石酸伐尼克兰）戒烟。”姜辉教授说。

“爸爸的吸烟行为，对子女的示范效应最为直接。”许桂华研究员补充道，“现在随着电子烟的流行，青少年吸烟人群出现了快速的增长，给控烟也带来新的挑战。青少年处在生长发育阶段，身体比较稚嫩，对烟草伤害的抵抗力较差，青少年吸烟比成年人吸烟的危害更大。因此，吸烟的爸爸们应该尽早行动起来，戒掉香烟，给孩子们做个好榜样。”

“孩子们劝爸爸戒烟是一种很好的控烟行动，一方面可以让他们从小认知吸烟的危害，另一方面通过劝导爸爸戒烟，既有利于爸爸的身体健康，也是为自己和家人争取一项健康权利。”姜辉教授相信，在孩子们的劝导下，会有更多的男性戒掉吸烟，享受健康生活。