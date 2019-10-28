出台“地铁禁食令”让出行更文明
服务管理水平和乘车文明同步提升，城市轨道交通才能越来越安全、方便。
乘客不得在地铁内进食（婴儿、病人除外），不得骑行平衡车、电动车、自行车，使用滑板、溜冰鞋；具备条件的车站应设置无障碍卫生间、婴儿护理台等服务设施，宜开辟母婴室，设置自动取款机、自动售货机等便民服务设备……日前，交通运输部印发《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》（以下简称《办法》），将于2020年4月1日起施行。
具体来看，乘客不得在地铁内进食这一条尤其很引人关注。近些年，有关地铁内到底能不能吃东西的话题时常引发讨论，甚至还出现了诸如“凤爪女”这类备受关注和争议的公共性事件。在地方层面，“地铁禁食令”已有所执行。一些将之纳入城市轨道交通管理条例，一些则写入城市轨道交通乘客守则。尽管执行力度不尽相同，但整体上，“地铁禁食”已具备一定的共识，《办法》可以说是对地方实践的一种确认。值得注意的是，在“禁食令”外，《办法》还特别标注婴儿、病人除外，这不啻为一种接地气的人性化对待。
另外一个关注度较高的条款，是要求不得在地铁上推销产品或从事营销活动，乞讨、卖艺及歌舞表演，大声喧哗、吵闹，使用电子设备时外放声音。时下，一些城市地铁上的营销、乞讨，以及使用电子设备时外放声音的现象时有出现，除了加剧地铁内的拥挤、影响正常乘车秩序，甚至还可能引发不必要的纠纷，对之“说不”，是一种必要的规范。
当然，安全、高效的轨道交通运营秩序，不只需要乘客的配合，也有赖于轨道交通服务管理本身的规范化、人性化。这方面，《办法》也对客运服务提出了具体要求。
城市轨道交通具有空间封闭、人流量大的特征，任何细节疏忽都可能造成重大后果，这决定了保障规范、安全运行，必须在乘客行为和服务管理上有更高的要求。这是《办法》制定的逻辑起点。当然，《办法》仍只是原则性要求，要真正发挥作用，还需要地方的轨道交通管理法规予以精准对接，具体在执行上，如一些行为是不是要纳入个人征信，以及执法主体的问题，也都需要因地制宜地在实践中探索。总之，服务管理水平和乘车文明同步提升，城市轨道交通才能越来越安全、方便。
□朱昌俊（媒体人）
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