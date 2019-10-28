脂肪注射效果国内外有别，规范操作是关键

近日，备受关注的河南南阳28岁护士在医美诊所手术过程中死亡事件有了新的进展。最终的尸检结果显示，死者杨某右心室、肺部内可见一定量的脂肪组织。后经冰冻切块，确诊为肺脂肪栓塞。

“额头因为血管多并且和颅内血管交通，是这类手术相对较危险的部位之一。脂肪填充手术中，如果从损伤的血管进入循环的脂肪超过一定量，会导致循环的栓塞。”日前，在中国职业安全健康协会医美与整形安全专委会成立大会暨首届国际整形美容学术高峰论坛上，中国职业安全健康协会医美与整形安全专委会名誉主委、中国医学科学院整形外科医院院长祁佐良告诉科技日报记者。

脂肪栓塞在正常手术情况下非常少见

“脂肪移植从解剖学上看，如果注射后不跑到颅内，就不会造成脑梗。”祁佐良说，但是，注射的时候是盲视的，打针穿皮后针在哪儿看不见，血管的解剖变异就非常大，注射的过程中有可能造成穿破和损害血管，再往里注射脂肪，压力比较大的时候就会进到血管里，顺着血管走，走到哪儿栓塞到哪儿，而且容易进到颅内。

专家表示，脂肪栓塞在正常手术情况下是非常少见的。但一旦发生，唯一可做的就是做介入取栓。脂肪移植可能出现的感染、钙化、结节、囊肿等并发症是可控的，可以通过后期修复，但是脂肪栓塞所造成的伤害却是不可逆的，意外发生后只能进行抢救治疗，通过降低颅内压、电解质平衡、大剂量激素、高压氧等一系列抢救措施，维系正常心跳、呼吸、血压等，而对栓塞的部位很难处理。

国际上认为脂肪注射和传统手术方法相比，具有创伤小、恢复快的优势，能够解决许多传统手术方法解决不了的问题，同时节约了成本。反观国内，脂肪注射所造成的伤害却比外科手术多，这与不规范操作、存在认知上的误区有很大关系。

我国医疗美容市场是近年来发展最迅猛的行业之一。数据显示，中国医美市场的存量需求正在快速崛起，2015年至2020年的复合增速在12.3%至39.1%之间，而2020年行业规模较2014年的增幅将在100.4%至625.1%之间。

“近20年来，我国医疗美容行业发展迅速，不可避免地存在各种不规范行为。”祁佐良说。在迅猛的市场增速之下，从业者非专业出身缺乏专业技术、重度营销、非法行医、资质监管缺位、药品市场混乱、定价差异大等问题层出不穷，这些问题严重影响和制约了医美与整形行业的健康发展。

选择正规医院更要选择有专长的医生

那是否需要取消脂肪注射项目？

“这也不是办法，因为脂肪移植是用自体材料作为填充，是一种治疗疾病的手段。实际上，注射以后引发严重并发症的情况有显著特点，首当其冲的就是操作者往往对脂肪注射缺乏经验，甚至是由不熟悉该专业的医生进行操作，而在这个领域经验比较丰富的医生，一般不会发生这样的问题。”祁佐良说。

专家提醒，在进行脂肪移植手术前，不仅要选择正规的医院，更应该选择有脂肪移植专长的医院和医生。

祁佐良呼吁，应通过行政管理手段，要求不熟悉操作的医生不再从事这方面的手术，没有资质的医生更不允许进行脂肪移植。“亟须建立一个管理办法，提出明确的要求，把脂肪栓塞并发症发生的可能降到最低。”祁佐良说。

“对于脂肪移植，相关协会也曾出台过相应的操作指南，如脂肪怎么取，用多大的针头，抽多少量，怎么清洗，清洗完怎么注射，注射到什么层次等。但是操作指南只是技术上的规范，目前还没有具体的管理办法。”祁佐良说，管理办法需要约束医疗机构、操作者本人的治疗行为，比如，操作者需要承担法律责任，必须有副主任医师以上的高级职称才能操作该手术等。

专家表示，脂肪注射移植管理办法的制定和出台，将更好地规范脂肪医学手术操作，减少并发症的发生，提高手术的安全性和效果。同时，也将对整个医美行业的规范发展起到积极的促进作用。