前三季度农业农村经济稳中有进
人民网北京10月27日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部近日举行的新闻发布会获悉：今年以来，农业农村经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势。前三季度第一产业增加值4.3万亿元，同比增长2.9%，农村居民人均可支配收入11622元，实际增长6.4%，有力支撑了国民经济和社会发展，“三农”压舱石作用进一步显现。
全年粮食生产再获丰收，种植结构进一步优化。秋粮收获已接近尾声，预计全年粮食实现增产，总产量继续保持在1.3万亿斤以上。
看结构，优质专用小麦比例达到33%，比上年提高3个百分点；大豆、油菜籽、花生等油料作物面积增加，其中大豆面积增加1000万亩；棉花继续向新疆等西北内陆优势棉区集中，糖料生产保持稳定。
农村一二三产业融合加快，乡村产业发展提质增效。前三季度农副食品加工业和食品制造业增加值同比分别增长3%和5.6%。
《 人民日报 》（ 2019年10月28日 02 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn