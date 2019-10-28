鱼类是人类食品中动物蛋白的重要来源之一，所含的很多成分具有独特的药用价值。多吃鱼类不但能够防治疾病，增强体质，还能益寿延年。

鱼类的蛋白质是人类生命中不可缺少的营养物质。鱼油的化学成分和人体肌肉的化学组成相似，所含的钙、磷等物质及维生素A、D、B1、B2等比其他肉类要高得多。且鱼油不同于其他动物脂肪，它含有多种不饱和脂肪酸，可阻止血液凝固，能降低人体内血清胆固醇和甘油三酯，可以防治冠心病或脑血管意外。此外，鱼肝油中含有的大量维生素A、D，可防止和治疗软骨病、夜盲症、肺结核，是儿童长期不可缺少的营养物质。鱼类的精子可以提取出鱼精蛋白，以之制造的鱼精蛋白胰岛素是治疗糖尿病和神经系统疾病的首选药物。

在肉类中，鱼肉是最容易消化的。鱼肉的这些特点，很适合体质虚弱之人、大病初愈之人、中老年人、儿童和产褥期、哺乳期女性食用。

鲈鱼：安胎补中 作脍尤佳

鲈鱼，又名四鳃鱼、真鲈，为近岸浅海肉食性鱼类，是席上珍馐，有很高的营养价值，又是治病的良药。

鲈鱼含有蛋白17.82％、脂肪1.62％以及糖类、钙、磷、铁、维生素A、B等，可作为药用。《本草经疏》谓：“鲈鱼，味甘淡，气平与脾胃相宜。肾主骨，肝主筋，滋味属阴，总归于脏，益二脏之阴气，故能益筋骨。”宋代《嘉祐本草》说它能“补五脏，益筋骨，和肠胃，治水气，多食宜人，作脍尤良，曝干甚香美。”孟诜《食疗本草》也说：鲈鱼，“安胎补中，作脍尤佳。”中医临床上常作为慢性肠炎、慢性肾炎、习惯性流产、妊娠期浮肿、产后乳汁缺乏等慢性病的食疗，并用作养生的滋补食品。也有文献介绍，鲈鱼鳃有止咳化痰的功效，盲跆小儿百日咳和老年慢性气管炎。鲈鱼味道鲜美，又能养生治病，真不愧是中国四大名鱼之一。

鳗鱼：既愈人疴 驱虻如扫

鳗鱼，是中外驰名的席上珍馐，治病良药。《异鱼图赞》曰：“海鳗江鲡，善攻岸畸，又善升术，水居畏之。既愈人疴，驱虻如扫，兹功亦奇。”沈括《梦溪笔谈》里介绍过这样一个故事：“有人病瘵，相传染死者数人，家人遂将病者置棺中，弃于江以绝害。棺流至金山，渔人捞起开视，乃一女子，犹活。取至渔舍，每日以鳗鱼食之，遂愈。因以渔人为妻”。这则故事生动地介绍了鳗鱼治疗肺结核病的功效。

鳗鱼，又称鳗鲡，俗称白鳝，鳗鲡科条鱼状属，降海性洄游鱼类。鳗鱼营养丰富，含蛋白质、脂肪、维生素A、肉豆蔻酸、鳗鱼酸以及钙、铁、磷等，有补虚解毒的功能。 《日华子本草》载：“鳗鱼……暖腰膝、起阳。”孟诜《食疗本草》也说“以五味煮之，甚补益”。历代医家多用以抗老防衰，治疗慢性消化性溃疡、肺结核、阳痿、妇女带下等症。医家张鼎说鳗鱼“压诸草石药毒，不能为害。”现在有人根据这段记述，用以治疗化疗和放疗后的肿瘤病人，观察到鳗鱼有保护白细胞、减轻呕吐、头晕等毒副反应的疗效。鳗鱼油是一味很好的外用药。可以治疗肛漏（瘘）、白癜风、牛皮癣、面癣等症。鳗鱼磨粉内服，可以治疗小儿佝偻病、小儿消化不良、妇女白带等。

鲥鱼：其味肥嫩 补益脾肺

鲥鱼每年春夏之交从海洋溯长江而上，在江河产卵繁殖，然后再返游人海。因其定期人江，如期人海，往来有时，故名“鲥鱼”。初人江时，体内脂肪肥厚，肉质细腻，最为鲜美，故为江南筵席上的珍肴。明代杨慎《异鱼图赞》曰：“鲥鱼似鲂、其味肥嫩，品高江东，价百嬗鲔。界江而西，谓之瘟鱼，弃而不饵。”

鲥鱼出水即死，所以古人在北方要吃到新鲜的鲥鱼是很不容易的。中医认为，鲥鱼味甘，性平，无毒，有滋补强壮、清热解毒、补益脾肺的功效。《本草纲目拾遗》里介绍：“治腿疮疼痛，鲥鱼鳞贴之。” 《食物中药与便方》一书中介绍，取蒸鲥鱼的浮油外涂，可治烫火伤。鲥鱼肉带鳞，与竹笋、菠菜蒸食，有补虚强身之功。

清代画家郑板桥有“江南鲜笋趁鲥鱼，煮烂春风三月初”之句，以赞美这种吃法的营养价值。鲥鱼的食用方法很多，有清蒸、红烧、油炸、干烧、香槽、醋熘等。加工鲥鱼时不必去鳞，因为其鳞层中有较多的脂肪和蛋白质等营养成分。