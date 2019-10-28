涵养地铁文明需要顶层设计

交通运输部近日发布《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》，对乘客在地铁内一系列行为进行规范，地铁里吃东西、手机追剧外放声音、车门关闭后扒门等广受诟病的行为，都被列入了“乘客行为黑名单”。《办法》将于2020年4月1日起施行。

截至2018年底，我国内地共有24个省份的35个城市开通运营轨道交通，运营线路171条，运营里程5295公里，2018年城市轨道交通客运量约212.8亿人次。轨道交通具有人群密集、客流集中、空间封闭等特点，需要通过立法规范乘客行为，保障安全出行。同时，地铁还是一张代表城市形象的名片，一个展示文明的公共空间，乘客的一言一行，不仅直接体现自身的文明素养，也会对他人造成影响。

2005年，住建部曾出台过《城市轨道交通运营管理办法》。去年，该办法被交通运输部发布的《城市轨道交通运营管理规定》所取代。无论是原先的办法还是现在的规定，对于乘客行为的要求主要是基于保障地铁安全运行，禁止一系列危害城市轨道交通正常运营的行为，并未涉及地铁文明。

近年来，随着公众公共意识的提高，一些影响文明乘坐地铁的问题引发关注。越来越多的人意识到，地铁空间相对封闭，车上饮食，食物的味道会影响到其他乘客；如果有饮料泼洒到地面，可能导致乘客滑倒受伤；掉在地上的食物残渣，还可能招来蟑螂、老鼠，破坏地铁的线路和设施等。此外，在地铁上外放声音也成为一大公害。

针对这些社会呼声强烈的问题，一些城市在制定或修改地方性轨道交通条例时，自行加入了相关禁止性条款。在起到一定管理规范作用的同时，也带来了各自为政、规定不一的新问题。比如对于地铁进食，北京、南京、上海等地都是明确禁止在列车车厢内进食。广州则是“禁止食用有刺激性气味的食品，使用可能伤及他人的餐具（餐刀、餐叉等）”。重庆轨道交通并没有禁止饮食，只是“提倡乘客不在车站付费区及列车车厢内饮食”。

各地规定不一致，既影响法律制度的公信力，也容易让乘客无所适从，不利于形成文明共识。无论从提高轨道交通服务质量的角度，还是基于增强乘客文明出行意识的考量，都需要出台统一的“顶层设计”，对于乘客行为加以规范。此次公布的管理办法，明确了影响运营安全的10类禁止性行为，以及影响秩序的7类约束性行为，将常见的不文明乘车现象一网打尽。根据办法，拒不遵守乘车规范的，运营单位有权予以制止，制止无效的，应报有关部门依法处理。

相信有了这样的规定，必将对乘客文明乘车起到规范作用，在涵养地铁文明的同时，推动文明社会建设取得积极成果。