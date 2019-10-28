警示图片上烟盒为何这么难

一项有关中国烟草消费的调查显示，吸烟者注意到烟盒包装上的健康警示后考虑戒烟的比例几乎没有变化，2010年为36.4%，而2018年为36.3%。世卫组织驻华代表处负责人认为，这表明中国烟盒包装上的健康警示在警告吸烟的危害方面收效并不明显。

控烟、禁烟已实行了这么多年，多地也都实行了室内公共场所全面禁烟的措施，但在烟盒包装上却少有进展。国外不少国家烟盒上的警示图片，颇为震撼人心。据介绍,超过60个国家和地区的警示图片面积大于50%，而我国烟盒上的戒烟警示只有一行“吸烟有害健康”的文字，而没有警示图片。

图片警示比文字警示更能直接对吸烟者造成视觉冲击，从而起到警示效果。警示图片难上烟盒，并不是件小事，既影响了公众对于烟草危害的正确认识，背后更折射了我国控烟工作难有实质性进展的现实困境。比如一些地方公共场所禁烟落地难、未成年人吸烟率上升……这些背后是因为一些地方政府对烟草税收的严重依赖，而正是这个原因成为了对控烟工作的最大阻碍。

2019年7月9日，健康中国行动推进委员会印发《健康中国行动(2019—2030年)》，其中提出，“完善卷烟包装烟草危害警示内容和形式”。不能继续“宁要漂亮烟盒，不要百姓健康”，让警示图片上烟盒，要在烟盒上印上更能震撼人心的警示图片，这事关民生大事。同时，还要采取更多的控烟措施，比如尽快实行国家控烟立法、提高烟草税、严禁青少年吸烟、严禁烟草广告等等。

要能突破既得利益的重围，要将控烟计划的完成与地方相关部门的绩效考核挂钩。警示图片能否上烟盒是少数既得利益者的“私利”与公共利益、民众利益之间的一场利益博弈，要保护民众健康与权益，让烟盒变得不再“看起来很美”。