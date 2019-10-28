推进控烟立法，对公共场所吸烟说”不”
彭芸
2019年10月17-18日，来自30多个控烟立法和有控烟立法意愿省市的100多位代表齐聚海口，共同探讨和交流如何通过控烟立法、执法等手段，建设无烟城市、健康城市，最终实现《健康中国2030规划纲要》的战略目标。会议由中国疾病预防控制中心和新探健康发展研究中心联合举办。
2019年我国刚颁布了《健康中国行动（2019-2030年）》之控烟行动，明确将全面无烟法规覆盖人口比例作为控烟工作的考核目标。据悉，目前已有20余个城市制定了地方性控烟法律法规，其中北京、上海、深圳、西安、秦皇岛等均已实施室内公共场所全面禁烟。但当前我国控烟形势依然不容乐观。
针对当前电子烟泛滥之势，世界卫生组织驻华代表处孙佳妮指出，电子烟并不安全，需从各方面严格监管，最大限度避免其对使用者、非使用者、未成年人等人群的影响，室内公共场所必须禁止电子烟。各有关部门要加强开展电子烟危害的宣传教育，让群众了解电子烟的危害。
与会专家希望通过落实控烟行动，进一步呼吁政府、社会、家庭和个人都积极行动起来，形成合力。希望卫生健康部门继续加强与政府法制、人大及相关部门的合作交流，动员社会公众广泛参与，扩大烟草危害宣传力度，共同推进我国控烟法制化进程。
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