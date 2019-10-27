“烟盒上应有黑肺、烂牙、病容等警示图案”

世界卫生组织驻华代表处表示，全球事实证明，在烟盒包装上印制健康警示可以显著提高公众对烟草危害的认识，从而减少烟草消费。2019年印发的《健康中国行动（2019—2030年）》提出，“完善卷烟包装烟草危害警示内容和形式”。

目前，国内在卷烟包装烟草危害警示方面的现状如何？具体如何完善卷烟包装烟草危害警示内容和形式？国际上有哪些经验可以借鉴？对此，《工人日报》记者进行了调查采访。

印制健康警示可显著提高公众对烟草危害的认识

中国疾病预防控制中心发布的2018年中国成人烟草调查结果显示，我国15岁及以上人群吸烟率与既往调查结果相比呈下降趋势，二手烟暴露情况有所改善。从2010年到2018年，两个年龄段人群（25-44岁和45-64岁）的吸烟率相对下降了10%左右，分别从31.0%下降到27.5%，从33.6%下降到30.2%。

截至2019年5月，包括北京、上海、深圳和西安在内的超过20个城市实施了无烟城市法律法规，约10%的人口受到全面无烟法规的保护。但是，2018年我国15岁及以上人群吸烟率为26.6%，与实现《“健康中国2030”规划纲要》的控烟目标——“2030年15岁以上人群吸烟率下降至20%”仍有较大差距。

今年32岁的米先生已有14年烟龄，他告诉《工人日报》记者，卷烟包装上的“吸烟有害健康”对自己戒烟没效果，“每个包装盒上都有，已经习以为常了”。2018年中国成人烟草调查显示，当前吸烟者在注意到烟盒包装上的健康警示后考虑戒烟的比例几乎没有变化，2010年为36.4%，而2018年为36.3%。世界卫生组织驻华代表处表示，这表明当前中国烟盒包装上的健康警示在警告吸烟的危害方面可能并无效果。

“全球事实证明，在烟盒包装上印制健康警示可以显著提高公众对烟草危害的认识，从而减少烟草消费。”世界卫生组织驻华代表处解释，相对于面积较小和只有文字的健康警示，警示越大越显著，并带有图形健康警示，更能清楚地传达健康风险，引起更大的反应，促进吸烟者戒烟。

对此，全国政协委员、北京大学医学部主任助理吴明也表示认同，她说：“在卷烟包装上印制警示图案，可以有效阻止新烟民的产生，特别是对于青少年和妇女群体，相对而言这种方法成本最低，效果最好。”

“直接告诉青少年吸烟有害健康，他们很难有直观的感觉，比如长期吸烟可能引发肺癌，但孩子们对肺癌没有具体的感性认识。”吴明告诉记者，“一旦把相关的警示图案印在卷烟包装上，会产生较强的视觉冲击力，给人以‘恐惧’感，可能从一开始就能阻止孩子们吸烟”。

国内卷烟包装尚未采用图形健康警示

“中国一名普通吸烟者平均每天吸16支烟。这意味着，一名普通吸烟者仅通过从烟盒取烟的动作，每年就有6200多次机会看到烟盒上的健康警示。”世界卫生组织驻华代表处认为，完善烟草危害警示内容和形式，还可以降低卷烟作为礼品的吸引力，有助于改变用烟送礼的习俗。

“我国卷烟烟盒上至今尚未使用警示图形。”长期关注卷烟危害警示信息问题的吴明教授告诉记者，我国目前仅在烟盒上印制字体很小、反差也很小的“吸烟有害健康”等警示文字。

《世界卫生组织烟草控制框架公约》呼吁使用覆盖烟盒面积50%或以上的警示标识。《公约》缔约方通过的《公约》相关条款的实施准则建议使用图形警示。中国于2005年批准了《公约》，该条约于2006年在中国生效。

据世界卫生组织统计，目前世界很多地区都采用了图形健康警示，其中91个国家采用了图形健康警语标识，且大小至少占包装主要展示区域的50%或以上，覆盖全球超过半数的人口。

从2012年起，澳大利亚、爱尔兰、英国、法国等国家陆续通过立法使用平装烟盒包装，即除以标准颜色和字体显示品牌名称和产品名称外，限制或禁止在包装上使用其他标识、颜色、品牌形象或推销文字。世界卫生组织驻华代表处表示，平装也是减少烟草需求的一项重要措施，可以降低烟草制品吸引力。

卷烟包装印制警示图案有助于减少新的吸烟者

2019年7月9日，健康中国行动推进委员会印发《健康中国行动（2019—2030年）》，其中提出，“完善卷烟包装烟草危害警示内容和形式”。

对此，中国控制吸烟协会会长、北京大学人民医院心血管疾病研究所所长胡大一建议，通过完善立法，要求烟草包装必须“大而明确、醒目和清晰”地印制烟草的具体健康危害图文警示。

“烟草包装上大的图形健康警示更有可能长期保持效果，尤其是向低文化水平、儿童和青少年传达关于烟草危害的信息。”世界卫生组织驻华代表处建议，推行烟草图形健康警示，明确规定图形健康警示至少占据烟盒正面及背面的顶部至少50%面积，提供相关信息促进吸烟者尝试戒烟，如印上戒烟热线号码。

“烟盒包装上应有黑肺、烂牙、病容等警示图案。”吴明认为，通过这种触目惊心的图案，可以使青少年、妇女清晰地了解烟草使用和接触烟草烟雾带来的严重健康后果，有助于阻止产生新的年轻吸烟者。

据世界卫生组织驻华代表处介绍，电子烟生成的气溶胶含有尼古丁，是烟草制品中的成瘾性成分，会在妊娠期对胎儿的发育产生不良影响，并可能导致心血管疾病，长期使用电子烟可能会增加罹患慢性阻塞性肺病、肺癌的风险。

因此，世界卫生组织建议，对电子烟也应按照已有且有效的政策措施进行严格监管，例如通过包装上的健康警示告知其具体危害，禁止对未经证实的健康说辞进行宣传，如声称电子烟可以帮助戒烟。（本报记者 窦菲涛）