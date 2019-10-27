宝宝常爬行，强身又健脑

受访专家：首都医科大学附属北京儿童医院保健中心副主任医师 马 扬

爬行是宝宝生长发育过程中的一个重要阶段，也是大运动发育中非常重要的里程碑。首都医科大学附属北京儿童医院保健中心副主任医师马扬说，临床工作中发现，有的宝宝还不会爬就已经会走了，因此父母就认为没有必要再让宝宝练习爬了；还有些父母过度疼爱孩子，经常将宝宝抱在怀中，或担心地板脏，不愿让他们在地上活动。其实，这些做法都是错误的。爬行对于宝宝来说好处很多，能让他们更健康聪明。即便已经会站立，或处于站立和行走的过渡阶段，也应该鼓励宝宝再多爬一爬。

肌肉强防肥胖。爬行时，四肢要支撑身体，还要协调配合，保持身体平衡，这样可以增强躯干、四肢肌肉力量。另外，爬行作为一种运动锻炼，能让宝宝挺直腰背，坐得更稳，还能消耗热量，增加食欲。

爱说话阅读强。爬行是宝宝扩大“领地”，探索未知领域的过程，可以加强大脑各个神经元的联系，刺激语言中枢，为学习说话做好准备。研究发现，儿童期有阅读困难的孩子，很多是由于婴儿期缺少爬行训练造成的。

有利“感统”发育。充分爬行是全方位的感觉综合训练，能促进全身动作协调发展，使注意力更集中。有研究表明，不会爬行的宝宝更容易发生感觉统合失调，长大后容易出现学习困难。而且，宝宝爬行过程中，手脚需要接触地面，经过不同材质的地面时，可获得不同的触觉刺激，有助适应不同环境，增加触觉敏感性，对于日后精细动作发展有利。

练眼睛视力好。婴儿出生后视力发育尚不健全，爬行过程中，宝宝的眼睛开始练习往不同方向和距离看，眼睛调整远近焦距的能力开始快速发展，眼部肌肉也会得到锻炼，进而促进视觉追踪能力发育。

多探索更自信。爬行是宝宝独立探索世界的过程，有助培养独立意识和自信心。宝宝由坐到爬，这是第一次靠自己的努力去想去的地方，享受空间的自由和自己做主的愉悦感。就算婴幼儿没有经过爬就会走路了，再回过头来多爬也会受益，年龄稍大的儿童可做一些以爬为主的活动，来弥补婴儿期的爬行不足。

想让孩子多爬，家长一定要创造有利条件。

1.选对地点。床上虽然干净，但宝宝可能会不小心掉下来摔伤。家长可在客厅或卧室铺上爬行垫，让宝宝勤加练习。

2.服装适宜。家长最好给宝宝穿着轻便的衣物，胸前不要有较大饰物及扣子，以免硌疼宝宝。爬行时，肘、膝部分容易磨破，可穿上护肘、护膝。

3.保证安全。宝宝爬行时一定要有大人看护，不要让其拉拽被单及桌布等不稳定物品；把所有带棱角的家具包上防撞条；将热水、药品、插线板等放到宝宝够不到的地方。

4.循序渐进。宝宝能独坐之前应该多练习俯卧支撑能力，多趴一趴。家长可利用玩具或面部表情、声音与肢体动作吸引宝宝的目光，引导其维持头部抬起与手臂支撑的动作。等到宝宝能维持坐位但还不能顺利地由坐位转换为俯卧位时，可以在宝宝脚边放上他感兴趣的玩具，当他伸手够取玩具时，逐渐拿远玩具，引导宝宝尝试由坐位转换为俯卧位，再开始爬行。学爬时，最困扰家长的可能是宝宝趴着一动不动或者四肢不能协调一致地运动。有些家长看着着急，就使劲地推宝宝双脚，甚至拉拽宝宝的双上肢，这样只会揠苗助长。正确的做法是：家长跪坐在宝宝身后，一只手握住宝宝脚踝，另一只手握住其一侧手臂，双手同时给宝宝助力。完成一侧的移动后马上换另一侧（注意是左手右腿或者右手左腿）。需爬行过程中，前面最好放置一些玩具来吸引宝宝的注意力，增加爬行乐趣。▲