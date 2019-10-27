芹菜，翠绿色的更鲜嫩

受访专家：国家蔬菜工程技术研究中心研究员 何洪巨

芹菜炒肉丝、芹菜猪肉饺子、芹菜炒豆干……芹菜在餐桌上的出镜率很高。可是经常有人抱怨，挑到的芹菜又老又不新鲜，如何挑到鲜嫩的芹菜呢？国家蔬菜工程技术研究中心研究员何洪巨为大家支了以下几招。

第一，看芹菜茎，越细长的越嫩。买芹菜时，一定要挑粗细比较均匀的，对于同一个品种的芹菜，茎越细长越嫩，若茎又矮又粗的话，口感会相对老一些。

第二，看叶片颜色，翠绿色的更鲜嫩。新鲜的芹菜，叶色呈翠绿色，叶身是平直的。如果叶子颜色呈墨绿色，可能是因为长期干旱缺水，生长比较缓慢，粗纤维多，这样的芹菜一般吃起来比较老；如果出现干枯、打蔫的黄叶，或叶子尖端翘起，说明芹菜已经放置一段时间，不太新鲜。

第三，折叶柄，新鲜的芹菜叶柄易被折断。新鲜的芹菜，叶柄水分多，又硬又脆，很容易被折断，相反，叶柄不易被折断，则是不够新鲜，缺乏水分。

第四，闻味道，新鲜的芹菜香味浓郁。将芹菜靠近鼻子，如果能闻到一股比较浓的芹菜味，说明质量好；若芹菜味道很淡，或有异味的，不建议购买。▲