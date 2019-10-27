干燥综合征，秋冬注意啥

主讲人：东南大学附属中大医院风湿免疫科副主任医师 徐晓龑

眼下正值秋天干燥时节，很多人觉得嘴唇干，皮肤也发干。像这样的“干”多喝水，吃些滋阴润燥的食物即可。但是，有一种“干”应付起来就没这么轻松了，必须去医院治疗，这就是“干燥综合征”。患者会出现口干、眼干症状，严重的还会吞咽困难、牙齿发黑脱落。这种疾病既不属于口腔科也不属于眼科，而是一种风湿免疫科疾病。

如何辨别是秋季干燥还是干燥综合征？一般人对口干、眼干都不太注意，认为是秋冬干燥或者上火，龋齿了也以为是口腔病。其实，嘴巴干不一定是秋冬燥，眼睛干也不一定是对着电脑时间长了。秋冬燥、上火主要是嘴巴干，眼睛不一定干，未必有干眼症，而干燥综合征通常是多种症状一起出现，如口干、眼干，同时还可能有牙齿发黑、龋齿、关节痛、腮腺肿大等问题。

干燥综合征是一种自身免疫性疾病，一般有三大突出症状，即口干、眼干和关节痛。由于免疫系统出问题，侵犯到唾液腺和泪腺，唾液和泪液分泌减少，患者总是感到口干舌燥、眼睛干涩、有异物感，严重者唾液和泪液分泌很少，讲话和吃饭都会受影响。那么，对于干燥综合征患者来说，怎样安稳度过秋冬季呢？

控制原发病，及时就诊。出现上述症状者，最重要的是及时到正规医院风湿免疫科就诊，接受全面检查和对症治疗，以免延误治疗时机累及肺、肾等重要脏器。只有控制住原发病，才能更好地缓解目前不良状况。另外，如果患者服用降压药、抗心律不齐药、抗抑郁药等也会出现口眼干燥，就诊时要告知医生，方便医生做出正确判断。

加强滋润度，呵护皮肤。对干燥综合征患者来说，如果皮肤过于干燥，需加强滋润度。一般在洁面、洗澡后，患者可以使用润肤露进行皮肤滋润，锁住水分的同时，降低皮肤敏感性。另外，不要频繁洗澡，洗澡时间也不宜过长，还要控制水温，这样有助于减少对皮肤表面油脂层的损害。

改变生活习惯，保湿口腔。患者应减少吸烟、喝酒，降低对口腔的伤害；多吃水果蔬菜、多喝水；多漱口，保持口腔清洁。必要的情况下，可以多使用含氟的漱口液漱口，以降低感染风险。

使用人工泪液，滋润眼睛。很多干燥症患者会出现眼睛干涩、有异物感的情况，一般情况下，可在医生的指导下使用人工泪液缓解干燥症状、减少眼角膜的损伤，并可有效防止出现眼部并发症。

适度锻炼，保护关节。加强身体锻炼，可以提高机体免疫力，但不能进行剧烈运动，可以进行太极拳、慢跑、走路等舒缓运动。日常生活中，出现关节僵硬、疼痛、肿大变形、活动受限，最好到医院做相关检查，排查关节疾病，提防免疫系统疾病。

最后提醒大家，若出现身体系统性损害的疾病时，千万不能掉以轻心，要及早到医院进行正规治疗，以免病情越来越严重。▲