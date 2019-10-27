孕前三个月就要补叶酸

叶酸属于一种B族维生素，又称维生素B9，是水溶性的。它最早是从菠菜叶中提取纯化而来，故被命名为叶酸。叶酸是人体细胞生长分裂所必需的物质之一，是蛋白质和核酸合成的必需因子，与机体代谢密切相关，更是胚胎发育过程中不可缺少的营养素。但人体自身不能合成叶酸，需要外源性叶酸来补充机体所需。因此，一般强调在备孕期要及时补充叶酸。

叶酸有助于胎儿健康成长。备孕期服用叶酸，可预防胎儿神经管畸形（NTDs）、胎儿先心病、唇腭裂等体表畸形等出生缺陷，还可预防孕妇和胎儿贫血，促进胎儿神经系统发育，减低妊娠反应、降低孕妇先兆子痫风险。

很多育龄女性是在知道自己怀孕后才开始服用叶酸的，此时吃对于预防NTDs已经起不了太大作用。因为正常情况下，人类的胚胎神经管在受孕后第21~28天完成闭合，如果期间母亲体内叶酸水平不足，胎儿神经管闭合就可能出现障碍，导致NTDs。研究表明，育龄妇女每天补充0.4毫克叶酸，4周后体内叶酸缺乏状态才会得到一定改善；持续补充12~14周后，血清或血浆叶酸浓度达到有效水平和稳定状态。因此，补充叶酸的最佳时间是孕前3个月，建议每日增补0.4毫克或0.8毫克，直至妊娠满3个月。鉴于叶酸对孕妇和胎儿还有其他益处，国内也有专家建议补满整个孕期。

有些人会觉得“是药三分毒”，想通过饮食来补充叶酸，这是远远不够的。尽管深绿色蔬菜、柑橘类水果、豆类、坚果、动物肝脏等食物富含天然叶酸，但天然叶酸的生物利用率低，只有人工合成叶酸的60％左右，因此备孕和孕期妇女还是服用叶酸补充剂效果会更好。目前国内单一成分的叶酸片有两种，分别为5毫克/片和0.4毫克/片。普通的叶酸片（5毫克/片）用于治疗贫血等疾病，叶酸增补剂（0.4毫克/片）是预防性用药，备孕女性可选择这种剂型。叶酸增补剂属于非处方药，可自行到正规药店或医院购买，买时认准正规药厂生产的药品，不要迷信贵的。

需要提醒的是，叶酸并非服用越多越好，长时间大剂量服用叶酸，会导致孕妇体内叶酸血药浓度大幅升高，干扰机体微量元素锌的代谢，引起锌缺乏。因此，过度补充叶酸存在一定的潜在风险，孕妇应遵医嘱正确服用。▲