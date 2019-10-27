大家非常关心流感疫苗安全的问题，现在全市使用的流感疫苗都是由我们统一制定使用计划、完成招标采购，通过冷链物流配送到各个门诊。特别是冷链管理过程中，每一支疫苗都遵循严格的保存要求和规范操作，从而保证了疫苗来源、运输、使用的安全。流感疫苗免费接种项目从2007年至今，为老年人和中小学生累积接种了1700万人次。我们将服务范围从婴幼儿扩展到青壮年和老年人，实现了全生命周期的预防接种服务。

1问：流感疫苗有几种？

答：从疫苗包含的抗原成分来讲（即有效成分），今年有两种类型的流感疫苗：三价疫苗和四价疫苗。三价疫苗含有3种抗原，可以预防H1N1、H3N2和BV三种流感病毒感染。四价疫苗含有4种抗原，除了预防前面3种病毒，还可以预防BY型流感病毒。

2问：哪种流感疫苗效果更好？

答：世界卫生组织和中国疾病预防控制中心公布的指导性文件，并没有特别推荐哪种疫苗效果更好，而是认为两种疫苗都具有一定的保护效果。

3问：何时打流感疫苗合适？

答：选择接种疫苗的时机有一个原则，就是在自然感染发生之前完成接种。北京地区流感流行一般从10月至来年的3月，12月至来年的1月达到高峰。打完疫苗产生抗体还需要两周左右的时间，所以现在打疫苗时机正好，不算早了。世界卫生组织在今年发布的《2019-2030年全球流感战略》中，特别指出“每年接种流感疫苗”是预防流感的最有效方法。我市免费接种流感疫苗截止到11月30日，自费的一般持续到次年2月。请符合条件的60岁以上老年人和中小学生人群主动接种流感疫苗，预防流感。