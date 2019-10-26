"红色中国行”在山西武乡启动

近日，中国抗癌协会头颈肿瘤及甲状腺癌专业委员会和中华医学会肿瘤分会甲状腺肿瘤专业委员会发起的“红色中国行"在山西省武乡县人民医院启动。中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会主任委员、天津医科大学附属肿瘤医院副院长高明带领全国知名甲状腺专家一行，利用周末奔赴红色革命老区武乡县（原八路军总部所在地），开展了”红色医疗手牵手，老区人民心连心"义诊等系列活动。

据高明介绍，今年正值新中国成立70周年，革命老区人民曾经为新中国的成立做出了巨大贡献和牺牲，抗癌协会头颈肿瘤及甲状腺癌专委会、中华医学会肿瘤分会甲状腺肿瘤专业委员会号召学会委员以“不忘初心，牢记使命”为主题，开展“红色中国行”系列活动，组织学会全国知名专家走进老区，切身实地的为老区人民送健康，同时组织学会对老区基层医院进行帮扶，尝试从专业建设和人才培养两个方向帮助提升老区医院的自我造血功能，从而让其更好的服务于老区人民。活动一经提出，得到了学会各方面专家的热烈欢迎和积极参与，武乡是活动的第一站。

据了解，此次活动期间，专家共计为当地约300余名患者进行了义诊，同时开展了教学查房、科普及专业知识讲座，与武乡县医院院方及相关科室进行了面对面的座谈，了解了老区医院的现状和需求。后续学会将针对性的对老区的医生护士提供交流、学习及进修的帮扶，并计划定期回看，助力老区医院逐步提高自身医疗水平，为最终提升革命老区百姓的身体健康持续做出贡献，真正体现学会和医务工作者的初心和使命。

此项活动得到了武乡县当地人民的的热烈欢迎，义诊当天人山人海，反映了基层人民对优质医疗资源的渴望。当地政府对活动的开展也给予了极大肯定和支持，武乡县政协主席魏书文、县人大常委会副主任路新印、县卫体局局长李朝霞和县医疗集团院长陈晋平出席并参加了启动仪式。